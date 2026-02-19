

「アンティーク トライアングル バックパック」

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、一つひとつ、異なる濃淡が魅力のアンティークレザーを使った、新型バックパックを発売した。

バッグの正面を覆うのは、贅沢に使用された一枚のアンティークレザー。左右から大胆にタックを入れることで、横から見た際に美しい「三角形」を描く、有機的でスッキリとしたフォルムを形づくった。荷物を入れた際も過度な膨らみを防ぎ、背中に収まるスマートな後ろ姿を演出する。





前面には柔軟な芯材を使い、コーナー部分には形状を支える強固な芯材を採用している。場所によって芯材を使い分ける高度な設計によって、革本来のしなやかなさを楽しんでもらいつつ、型崩れを気にせず長く使用できる。内装には、スナップボタンで固定可能なボトルホルダーを装備した。使用しない時はサイドに留めておくことで、メインスペースを広く使え、荷物の出し入れをスムーズに行うことができる。サイズは、日常に馴染む軽やかなMサイズと、15インチPCを保護する専用ポケットを備えたLサイズの2種類。カジュアルからフォーマルまで、日々のスタイリングに美しいシルエットを添えてくれる。

天然の牛革にオイルを浸透させ、職人技で丁寧に濃淡を施したアンティークレザーは、日々の手入れを重ねると深みのある表情へと変化し、使い込むほどに自分だけの唯一無二の表情へと育てることができる。また、アンティーク トライアングル バックパックは、継ぎ目のない広い面で構成されたデザインだからこそ、経年変化による、アンティークレザー特有の色艶の深まりを楽しめる。

［小売価格］

アンティーク トライアングル バックパック：4万7300円

アンティーク トライアングル バックパック ラージ：5万5000円

（すべて税込）

マザーハウス＝https://www.motherhouse.co.jp