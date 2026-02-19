生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、健康志向の高まりから飲用頻度があがっているスムージーを簡単に作れる、コードレス仕様の取っ手付きタンブラー型ポータブルミキサー「Mix＆Go（ミックスアンドゴー）」を、2月18日からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店などを通じて販売を開始した。

同製品は、まるでおしゃれなタンブラーのような外観と、コードレスで使える手軽さを両立したポータブルミキサー。自宅はもちろん、オフィスや外出先でも、スムージーやプロテインドリンクを“飲みたいその瞬間”に作り、すぐに楽しむことができる。健康志向の高まりから、野菜やフルーツを効率よく日々の生活に取り入れたいというニーズに応え、簡単に作りたてを楽しめる商品として開発した。

近年、若年層を中心に、コンビニで冷凍フルーツ入りのカップを購入し、店頭の専用マシンで出来立てのスムージーを楽しめるサービスが支持を広げている。また、ヘルシースイーツとして人気のアサイーをミキサーで攪拌して作るスムージーも注目され専門店が増えるなど、スムージーを日常的に楽しむ文化が広がっている。

一方で、繊維を多く含むフルーツや野菜を使用したスムージーは、攪拌後に時間が経つと分離しやすく、口当たりが損なわれるという課題がある。また、一人暮らし世帯を中心に、大型ミキサーは収納や出し入れの手間がネックとなり、継続しづらいという声も少なくない。

今回、こうした課題に着目し“飲みたい”と思ったその時に、作る・飲む・持ち運ぶまでを1台で完結できるミキサーとして本製品を開発した。コードレスでコンパクトな設計によって、場所を選ばず、誰でも手軽に使いやすいポータブルミキサーになっている。



「Mix＆Go（ミックスアンドゴー）」

特長は、リチウムイオン電池を搭載しているため、コードレスで使用可能。付属のUSB Type−Cケーブルで、所有のACアダプターのUSB端子から充電が可能。充電時間は約4時間で、満充電状態には約8回の攪拌が可能になる。時間が経つと分離して口当たりが変化しやすい、繊維を多く含むフルーツのスムージーなども、いつでも作り立ての美味しさで楽しむことができる。

取っ手付きタンブラー型で、家の中はもちろん、外出先やオフィスにも気軽に持ち運びしやすいデザインとなっている。また、モーター部分は本体下部に配置しているため、攪拌後は本体から取り外して下フタを取り付けることで、マグジョッキのように飲むことも可能とのこと。

約1万8000回／分の回転数とステンレス6枚刃によって、氷や冷凍フルーツも削ることができる（目安：2.5cｍ以下）。スムージーやプロテインドリンクだけでなく、豆乳や離乳食づくりなど幅広い用途にも活用できる。また、開始／終了ボタンと電源ボタンのみのシンプルな操作で、誰でも簡単に使用できる。

本体（モーター部分）は防水等級IPX6に対応しているため、手入れ時に水しぶきがかかるような場合でも安心して手入れできる。また、調理カップはパッキンなどのパーツが分解できる構造のため、細部まで乾かしやすく安心して使用できる。なお、本体（モーター部分）を水に浸けること（水没）はできない。

上フタは、攪拌時と飲む際で付け替える必要がなく、スムージーを作ってそのまま飲むことができる。フタは直飲みとストローをさして使う2通りに対応しており、パーツはパッキンまで分解して洗えるため、手入れも簡単だとか。なお、ストローは付属しない。

［小売価格］6578円（税込）

［発売日］2月18日（水）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp