テックウインドは、総代理店として取り扱うゲーミング・オフィスチェアブランドAKRacing（エーケーレーシング）から、スエード調ファブリックを張地に採用し、アースカラーを基調とした落ち着いた配色で、座り心地・質感・耐久性のバランスにこだわったライフスタイルチェア「FAURA（フォーラ）シリーズ」を発売する。

AKRacingは、2015年の日本上陸以来、10年以上にわたりeスポーツやゲーミングの分野で高い支持を得てきた。早い段階からゲーミングチェアの汎用性に着目し、デスクチェアとしての提案や施設への導入を進めており、法人向けの執務用チェア一括導入や、プロ野球・Jリーグの選手用ベンチ、空港や映画館などの公共空間・エンターテインメント施設への設置など、幅広いシーンでシーティング環境の改善に貢献してきた。こうした活動を通じて、日本の市場やユーザーに適した素材・製品の研究開発にも取り組んでいる。



「Faura Beige」

FAURAシリーズに採用されるスエード調ファブリックは表面を天然スエードのように起毛させたファブリック素材で、吸い付くような柔らかな肌あたりが特長とのこと。AKRacingチェアを特徴づける高密度ウレタンフォーム製クッション素材と相まって、既存モデル以上に安定感のある座り心地をもたらし、長時間の着座において疲労を軽減する。座面・背もたれの形状は、試作を重ねて平均的な体格の日本人に合うよう最適化。ヘッドレストは大判ヘッドレストを採用し、ネック周りの安定した姿勢をサポートする。上位機種であるPremiumシリーズと同等の座面チルト機能、フルフラットリクライニング機能を搭載している。



「Faura Brown」

快適性の追求に加え、幅広いユーザーに配慮した落ち着いた外観にもこだわった。スエード調ファブリックの特性が見た目にも伝わりやすいアースカラーを基調とした色展開となっている。日本古来の藍色を意識した“インディゴ”、毛織物の色に着想を得た“ベージュ”、大地や樹木の色を取り入れた“ブラウン”、深海を想起させる“ダークネイビー”をラインアップ。木材を多用する日本の住環境になじみやすいカラーを厳選しているので、パーソナルな空間はもちろん居室にも自然に調和する。



「Faura Dark Navy」

スエード調ファブリックは合成皮革（PUレザー）に比べ経年劣化の恐れが少なく、長期間の使用においても質感を保つことができる。ブラッシングによる日常的な手入れが可能なのでメンテナンス性にも優れている。より安心して使えるよう、従来モデルと同様に5年間の製品保証が付帯し、日本の品質規格（JIS規格）への適合確認も行っている。

FAURAシリーズは、AKRacing独自の構造による快適性はそのままに、質感・耐久性を改善することで総合的なバランスに優れる現代的チェアを目指して開発された。主張しすぎることのない落ち着いた佇まいで生活空間に自然に溶け込み、多様なライフスタイルに対応可能となっている。日本上陸10年を超えて新たなステージを目指すAKRacingのマイルストーンとなる同製品を、次のチェア選びを検討しているあらゆるユーザーにおすすめ。

［小売価格］5万9800円（税込）

［発売日］2月25日（水）

テックウインド＝https://www.tekwind.co.jp