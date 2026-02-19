明治は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドから、消費者による人気投票によってフレーバーが決定した新商品「果汁グミ推し味フルーツミックス」を、2月24日から発売する。

近年、グミの楽しみ方が多様化し、SNSでの話題性も重視されている。そこで同社は、「みんなの『好き（ハートマーク）』をひとつの味に」をテーマとした好きな味を合わせるミックスフレーバー投票企画「＃推し味ミックス果汁グミ」を、同社のグミ公式Xアカウント「明治グミ［公式］」において昨年5月29日から6月11日にかけて実施した。

同商品は、その投票企画で数多くの応募の中から上位に選ばれた「もも」「パインアップル」「りんご」の3種類の果汁をバランスよくブレンドした、“みんなの推し味”がつまった特別な果汁グミになっている。

商品特長は、消費者の投票によって選ばれた「もも」「パインアップル」「りんご」の果汁をミックスした、特別なフルーツミックス味とのこと。くだもののおいしさがギュッとつまった、果汁100（生果汁換算比）（生果汁に換算すると製品重量の100％相当になるよう、6.9倍濃縮の果汁（パインアップル、りんご、もも）を約6.9g配合している）で、すっきりとした味わいが楽しめる。

グミの形は、投票でミックスさせたい果物1位に輝いた「もも」の形を採用した。コロンとした可愛らしい見た目も楽しめる。素材の色を生かした着色料不使用になっている。

果汁のジューシーさが感じられるソフトな食感は、リラックスしたいときにぴったりだとか。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月24日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp