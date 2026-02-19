ヤマハ発動機は、スポーツ自転車の高い走行性と電動アシスト機能のメリットをハイブリッドさせたスポーツ電動アシスト自転車（eBike）「YPJシリーズ」の新モデル「CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）」を3月7日に発売する。

「CROSSCORE RV」は、「365 days，1 bike〜Bring“e”to my life〜」をコンセプトに開発。ベースとなるCROSSCORE RCが持つオンロードでの走行性にオフロードの要素を追加し、日常の街乗りから休日の冒険まで使用シーンを問わず、“ちょっとした非日常”を感じられるマルチパーパスモデルとなっている。ターゲットは、アウトドアマインドを持ち、通勤から週末のレジャーまで1台でオールマイティに使用したい人とした。主な特徴は、（1）SHIMANO製12速ドライブトレインをはじめとする本格オフロード向けパーツの採用、（2）カジュアルで特別感のあるカラーリングデザイン−−など。

ヤマハ発動機のスポーツ電動アシスト自転車「YPJシリーズ」は、2015年の発売開始から10年が経過した。現在では、通勤などの日常使用からマウンテンライドなどのレジャー用途まで幅広いシーンで使用されている。同モデルは、これまでの感謝の気持ちを込めて、積み上げてきた知見をもとに厳選したコンポーネントを採用し、より多くの人に手に取ってもらえるよう開発した。今後も同社は、多くの消費者に楽しんでもらえる製品開発を目指していく考え。

［小売価格］38万円（税込）

［発売日］3月7日（土）

