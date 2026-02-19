ハウスウェルネスフーズは、レモン50個分（果汁換算）のビタミンC1000mgを補給できる「C1000」シリーズから、りんごの甘い密感をイメージしたすっきり爽やかな甘みが特徴の「C1000ビタミンアップル」を3月9日から全国のコンビニエンスストア、スーパー、ドラッグストアなどで発売する。内容量は140ml。

ビタミンC補給ドリンクの多くは、レモン味やグレープフルーツ味など、酸味が強く酸っぱい風味のラインアップが中心となっている。一方で、酸味が苦手な消費者にとっては、ビタミンCを補給したいと思っていても手に取りにくいという課題があると考えた。そこで、昨年3月のブランドリニューアルで掲げた「消費者に日常的に飲用されるブランドでありたい」という思いをより具体化するため、酸味が苦手な消費者でもおいしくビタミンC補給ドリンクを楽しめる「りんご味」をラインアップに追加する。「C1000ビタミンアップル」は、りんごの甘い蜜感をイメージした風味が特徴でどんな人にも飲みやすいビタミンC補給ドリンクになっている。

今回の新アイテム追加によって、「C1000」シリーズのドリンクラインアップは計6アイテムとなる。味のバリエーションを拡充し、様々な味わいでビタミンC1000mgを手軽に楽しく補給できる価値を届けることで、日頃から飲用している消費者のビタミンC補給を継続的にサポートしていく考え。

昨年3月にリニューアルしたC1000シリーズのデザインを踏襲し、収穫前の露に濡れたみずみずしいりんごを想起させるイラストを背景にあしらった。栄養ドリンク売り場でも目に留まりやすい、明るい赤色を基調とすることで、思わず手に取りたくなるデザインとなっている。ぜひ日々の生活の中で、明るく前向きな気持ちとともに飲んでほしいという。

［小売価格］130円（税別）

［発売日］3月9日（月）

ハウスウェルネスフーズ＝https://www.house-wf.co.jp