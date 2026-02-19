『おコメの女』第7話 “正子”松嶋菜々子の父・“田次”寺尾聰が不穏な関係
俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）の第7話がきょう19日に放送される。
【場面写真】なぜそこに…正子（松嶋菜々子）の父・田次（寺尾聰）
テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく本作。
東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後の砦》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱う《ザッコク》を創設。個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
【第7話あらすじ】
数々の女性スキャンダルの余波で、経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）が辞職――。それに伴い、事態の収束を図るはずの秘書・灰島直哉（勝村政信）が、衆議院議員補欠選挙に立候補する。実は、鷹羽錦之助（小野武彦）と養子縁組をし、宗一郎の姉・澄子（凰稀かなめ）と婚姻関係にある灰島は、“鷹羽直哉”として国政に打って出るというのだ。
そんな中、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内の「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）を率いる国税調査官・米田正子（松嶋菜々子）は、上長・麦谷実（戸次重幸）から宗一郎の調査を命じられる。灰島の行動の裏に巨大な黒幕がいると踏んだ正子は、宗一郎が鷹羽家の黒い金の動きの責任を押しつけられ、トカゲのしっぽ切りをされるのではないかと考え始める。
正子らは、体調不良を口実に入院中の宗一郎のもとを訪れる。すると、灰島から外出を禁じられている宗一郎が、正子にある取引を持ちかける。
一方、宗一郎を都合よく言いくるめて議員となり、ゆくゆくは鷹羽家の主になろうと画策している灰島のそばには、なぜか正子の父・田次（寺尾聰）の姿があった。
