ブリヂストンスポーツは、ブリヂストンゴルフアパレルで展開する「ULTICOREライン」のゴルフバッグシリーズを3月11日に発売する。

同シリーズでは初めて、キャディバッグ、ラウンドトートバッグ、ヘッドカバーの3アイテムを展開する。「ULTICOREライン」の世界観に合わせたデザイン性やカラーに加え、機能性も兼ね備えたモデル。マットな質感の生地に高周波ロゴを採用し、上質さと高級感のあるルックスで、ウェアやアクセサリーとトータルコーディネイトを楽しめる。

スタンドキャディバッグ（CB2631）は、快適な持ち運びと使い勝手に配慮した機能を搭載している。持ち運びに便利な口枠部分のハンドル機能や開閉しやすいマグネットポケット、左サイド部（内側）は保冷素材でボトル収納としても使用できる。また、タオルやポーチを吊り下げるのに便利なマルチリングも付いている。



「ラウンドトートバッグ（AC2631）」

ラウンドトートバッグ（AC2631）は、ラウンドでの使いやすさを追求し、バッグ内部には保冷素材のボトルポケットや仕分けできるポケットがあり小物収納に便利だという。また、上部はファスナー仕様とし、ラウンド中のゴルフカートでの中身の飛び出しを防ぐ。



「ヘッドカバー（HC2631）」

ヘッドカバー（HC2631）は、キャディバッグ内のクラブ同士がかさばりにくいように、裾部分をカーブ形状にしている。展開カラーは黒1色となっている。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月11日（水）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone