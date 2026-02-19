丸亀製麺、好きな釜玉うどん1杯購入で“1杯無料” 3日間限定キャンペーン 『焼きたて 牛すき釜玉うどん』も期間限定復活
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2月25日から2月27日までの3日間限定で、『釜玉うどん』『明太釜玉うどん』『焼きたて牛すき釜玉うどん』のいずれかを1杯購入すると、『釜玉うどん』並サイズを1杯無料で提供するキャンペーンを全国の店舗で実施する。
【写真】期間限定復活『焼きたて 牛すき釜玉うどん』
対象商品はサイズを問わず購入可能で、無料となるのは『釜玉うどん』並サイズ。おひとりで2杯楽しむことも、家族や友人とシェアすることもできる特別企画となる。
あわせて、大人気商品の『焼きたて牛すき釜玉うどん』が3日間限定で復活販売される。同商品はロードサイド店のみでの取り扱い。じゅわっと焼きたての牛肉と玉子が絡み合う一杯を、期間限定で味わえる。
■キャンペーン概要
対象商品：『釜玉うどん』『明太釜玉うどん』『焼きたて 牛すき釜玉うどん』
期間：2026年2月25日（水）〜2月27日（金）
実施店舗：全国の「丸亀製麺」
※一杯無料でプレゼントするうどんは『釜玉うどん』並サイズのみ。
※一部実施していない店舗もあり。
※販売状況により、販売終了時期が異なる場合もあり。
※お持ち帰りは不可。
※『焼きたて 牛すき釜玉うどん』は、ロードサイト店のみでの販売。
