「相手に尽くしすぎました。やりすぎると夫婦のバランスって崩れるんですよね」。エンターテイナー・城田優さんの母ぺピーさんは、3度の結婚と離婚、父親の違う5人の子育てという波瀾万丈な人生を歩んできました。自己犠牲の果てにたどり着いた「本当の愛」の形とは。複雑な環境下で、子どもたちが「母をいちばん尊敬している」と断言する背景にある、ひとりの女性としての覚悟に迫ります。

7年の結婚生活で一度も食事を共にしなかった夫

── エンターテイナー・城田優さんをはじめ、異なる父親を持つ5人の子どもを育ててきたスペイン出身のぺピーさん。これまでに3度の結婚と離婚を経験されてきました。ご自身では、波乱万丈なその歩みをどう受け止めていますか。

ペピーさん：日本では「3回結婚して離婚した」と言うと驚かれることが多いんですけれど、決して好き勝手に生きてきたつもりはないし、我慢がたりなかったとも思っていません。ただ、夫婦としての信頼が崩れてしまうと、修復しようとしてもどうにもならない時がある。そういう状態のまま、世間体のために仮面夫婦を続けるほうが、私には苦しくて不自然に感じました。

── たしかにそうかもしれないですね。では、それぞれなぜ離婚したと思いますか？

ペピーさん：3回とも尽くしすぎて失敗したんです（笑）。やりすぎると夫婦のバランスって崩れるんですよね。ただ、誰のことも恨んでいないし、根に持ってもいません。元夫たちとは今もいい関係で、何かあれば助け合います。私の中では「離婚＝縁が切れる」じゃないんです。

とはいえ結婚生活は、どれも波乱万丈でした。最初の結婚は20歳の時。私はスペイン在住のスペイン人でしたが、語学を学ぶために、バルセロナに来ていた日本人の彼と出会った瞬間、「この人は私の子どもの父親になる人だ」と直感したんです。幼い頃、祖母の家にあった裁縫箱に描かれた芸者さんの絵を見て「将来は日本へ行く」と決めていた私にとって、それは運命でした。でも、名古屋で始まった結婚生活は、思い描いたものとは違っていました。

── 当時は、日本語もほとんど話せなかったそうですね。どんな日々だったのでしょう。

ペピーさん：夫は会社を経営していて忙しく、7年間の結婚生活で一度も一緒に食事をしたことがありませんでした。知り合いもいない異国で、バラを飾って食事を用意して帰りを待つ日々。時々、見知らぬ女性から電話がかかってくることもあって、「これは私の求めている生活じゃない」と心が冷めていきました。周りからは「夫なんてお金さえ入れてくれればいいのよ」と言われたけれど、私はそうは思えなかったんです。結局、7年で離婚して、2人の子どもを連れて東京へ出ました。

その後、縁があってテレビ番組でレポーターをしていた頃、番組の作家をしていた男性と再婚しました。1984年のことです。クールな外見なのに、ふと見せる優しさのギャップに惹かれたんです。そこで授かったのが2人の子どもです。前夫と合わせて4人目の子どもだった優は4250グラムの大きな子でしたが、2時間で生まれました。超安産でしたね。

1日19時間、馬車馬のように働く日々

── その後、ご家族でスペインに移住されます。

ペピーさん：1989年、夫の希望で、一家でバルセロナへ渡りました。ちょうどバルセロナ五輪の時期で、仕事もあるだろうと見込んで移住したんですが、現実は甘くありませんでしたね。私が「馬車馬」になって家族を支えるしかない、と腹をくくりました。

オリンピックでスペインを訪れる日本人が多かったので、観光ガイドの仕事をしたのですが、とにかく忙しかった。朝はお客さまを空港に迎えに行ってそのまま観光案内をして、夕食後のフラメンコショーを終えたらホテルへ送り届ける。帰宅は深夜1時半。翌日も朝4時半に起きてまた空港へ。1日19時間近く勤務する日々が4～5年続いて、声を張り上げすぎて喉にポリープができたほどです。

── １日19時間も…。4人の育児と仕事と両立するのは、相当ハードな生活だったでしょうね。

ペピーさん：19時間のうち、ところどころお客さまのフリータイムがあったのでその間に少し休むか、フリータイムが2時間あれば、そこですべての家事を済ませていました。スーパーへ走って家に戻り、夕飯の支度をすべて済ませてまた現場に戻る。3台持ち歩いていた携帯電話は常に鳴りっぱなしでした。そのぶん、経済的には安定しました。10年のマンションローンも完済し、「これで子どもたちを守れる」と誇らしかったです。

でも、忙しさで夫とはすれ違っていきました。私が大黒柱として家族を養えば養うほど、夫婦のバランスが崩れていったんです。いろいろ重なって、1993年に子どもを連れて日本へ戻り、約11年の結婚生活にピリオドを打ちました。

3人目の夫はブティックを営む知り合いの息子さんで、12歳年下でした。当時私は41歳でしたが「ペピーの子どもが欲しい」と情熱的なアプローチに心が動いて、結婚を決めました。結婚式の招待状を送り、あとは当日を迎えるだけだったんです。ところが、結婚式の2日前、彼が突然、姿を消しました。天国から地獄に突き落とされたようでした。あとから、家族の強い反対や経済的な問題で追い詰められた末の失踪だったと知りました。その後、彼と再会することができて、彼と私が和解して42歳で結婚し、娘を授かりました。ただ、暮らしの中で信頼が揺らぐ出来事が重なって、離婚という選択になりました。

愛は与えるものでなく、育むものだった

── 3度の結婚と離婚を経て、ペピーさんにとって「愛」や「結婚」への考え方は変わりましたか。

ペピーさん：愛というのは、時間をかけて2人で育てていくもの。でも私は、相手を全身全霊で愛し、相手にも同じだけ返してほしいと願っていたんです。その気持ちが、自分を苦しめることにも繋がったのかもしれません。どれほど好きでも一緒に暮らすとうまくいかないことがある。3度の結婚で、その現実を受け止めました。

でも後悔はしていませんし、相手を恨んでもいません。彼らは、私にとって命ともいえる子どもたちを授けてくれた存在ですから。

優が以前、テレビ番組に出た時、私のことを「世界でいちばんリスペクトしている」と言ってくれました。長女もボイスメッセージで私を「いちばん尊敬している」と伝えてくれます。どんな苦しい時も逃げずに本気で生きてきたことが、ちゃんと子どもたちに伝わっていたんだなと。私が命がけで歩んできた道は間違っていなかったと思えるんです。

