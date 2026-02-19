4児の母・平愛梨、忙しい朝の2歳イヤイヤ期息子への声掛けに称賛の声「対応が完璧」「手伝う姿が可愛すぎ」
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの平愛梨が2月18日、自身のInstagramを更新。2歳の息子との朝のやりとりについて公開し、反響が集まっている。
◆平愛梨、イヤイヤ期息子のお手伝い姿公開
平は「2歳イヤイヤ期」の息子との、朝の出来事を投稿。「朝からカオス達のお弁当作ってる途中、泣いて起きてきた2歳児 中断しては時間がない」ことから「お兄ちゃん達のお弁当作ってくれる？！任せていい？」と聞いたら『いいよーやるー』とアッサリ切り替えてくれた 早ッ）」と、突っ込む様子を披露。IHコンロの前で、フライパンに入った肉を真剣な表情で炒める姿を公開。思わぬ経験で成長を感じた平は「バタバタな朝でも成長感じられた日」と記している。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に「ほっぺたが癒やし」「ママ思いで素敵」「料理男子尊敬」「手伝う姿が可愛すぎ」「2歳で調理できるの凄い」「頼もしい」といった声や、「忙しい朝なのに愛梨ちゃんの対応が完璧」「参考にしたい」「さすが4人息子のママ」などと話題となっている。
平は、サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
