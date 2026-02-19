広域系三次団体組長だったオットが獄死。著書『極姐2.0』を持つ、本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻がリアルな暴力団の世界を語る。

【写真】六代目山口組で執り行われた”最高幹部”の葬儀 司忍組長、竹内照明若頭が沈痛な面持ちで参列

新聞などで報じられているとおり、六代目山口組舎弟も務めた後藤組組長・後藤忠政氏が都内の病院で亡くなりました。83歳、死因は誤嚥性肺炎だそうです。葬儀は2月17日に地元の富士宮市で行われました。

後藤氏は「武闘派として名をはせた経済ヤクザ」として知られ、1984年から1989年にかけての山口組内部抗争である「山一抗争」や山口組の関東進出などで活躍する一方で、1990年にはなんと日本航空の個人筆頭株主になって話題になりました。

また映画『ミンボーの女』（1992）に反発して伊丹十三監督襲撃事件を起こしたり、大物演歌歌手の引退原因になったともいわれる芸能人との交流など話題が豊富でした。

後藤氏が率いていた後藤組は後藤氏が山口組から除籍処分を受けた2008年に消滅していますが、後継団体は存続しています。

まあ亡きオットの兄弟分から聞いたので、直接お聞きしたわけではないのですが、「武闘派」といわれることについては、「『武闘派』じゃねえヤクザなんて、ヤクザじゃねえだろう」と笑っていたそうです。そりゃそうですよね。

また、日本航空の個人筆頭株主になるなどして「経済ヤクザ」と呼ばれることについても、ベストセラーになった自伝『憚りながら』（宝島社、2010年）には、「本当に金儲けが好きだったら、極道なんかやってない」と反論されています。

「ヤクザほど割に合わないものもない。それでもヤクザをやってたのは極道という生き方が性に合ってたからだ」そうです。子どもの頃に経済的に苦労されているので、生きていくために稼業入りして、若い衆を食べさせるために必死だったんですね。

「ヤクザになる理由」の大半は貧困と差別ですから、そういう「子分と自分が食べていくために必死だった」親分はめずらしくないですよ。

五代目山口組の東京進出の功績もあって、五代目の組長秘書にも抜てきされていましたが、「秘書業務」がどうしても性格に合わなくて、1年くらいで辞めたそうです。窮屈なのがダメなことがよくわかるエピソードですよね。

創価学会・池田大作会長に内容証明を送った結果、ガサ入れの嵐に

この原稿を書かせていただくために改めて読みましたが、『憚りながら』は当時の大物ヤクザが、芸能界など各界と深くかかわっていたことがよくわかっておもしろいです。

中でも、当時話題になったのは創価学会との関係ですね。「汚れ仕事」をさせられたのに最後は切り捨てられたことで、後藤氏が池田大作会長に内容証明を送っています。

「あんたたちは宗教人として、俺たちも任俠に生きる人間として、仮にも看板あげているからには信義は守ってくれよ」ということだそうです。

ヤクザにとって「スジを通す」ということは最重要で、場合によっては生命にもかかわりますから、ここはきちんとしておきたかったのでしょう。

もちろん池田会長からご返信はなかったのですが、この内容証明を出して3カ月後くらいに突如、地元の静岡県警富士宮署に「後藤組壊滅対策本部」ができたことも書かれています。

それまでもさんざん暴れていたのに、いきなりの対策本部設置からの、若い衆の微罪逮捕やガサ入れ（家宅捜索）の嵐だったそうで、わかりやすいといえばわかりやすい展開といえます。

「元ヤクザ暴露本」ブームのきっかけに──司忍組長の産経新聞インタビューにびっくり

その『憚りながら』は20万部を超えるベストセラーになりました。おもしろいのは、その後から自著を出版する親分衆が増えたことです。

それまでも本を出す親分はゼロではなく、三代目山口組・田岡一雄組長の『山口組三代目 田岡一雄自伝』（徳間書店、1973年）などもありますが、「メディアの取材は受けるな」「余計な火種は作るな」みたいな雰囲気ができあったようです。

実はみんなメディアが好きですし、実話雑誌などで紹介されると、獄中の若い衆たちの励ましにもなるので、山口組以外はけっこうインタビューはOKだったんですが、山口組は「俠（おとこ）は黙って……」という感じなんですね。

でも過剰な暴力団排除や冤罪の捜査や報道への怒りなどもあって、いろいろな親分が発信するようになっていきます。「『憚りながら』が売れたんだから二匹目、三匹目のどじょうも……」となったわけではないでしょうが、メディア側も歓迎ムードでした。

びっくりしたのは、2011年10月の六代目山口組・司忍組長のインタビューですね。それまでインタビュー取材にはまず応じなかった六代目が、全国の都道府県で出そろった暴排条例について「異様な時代が来たと感じている」として産経新聞のインタビューで批判しました。かなりの危機感があったのです。

六代目は、今ヤクザをやめたところで、「うんと治安は悪くなり」「若い者は路頭に迷い、結局は他の組に身を寄せるか、ギャングになるしかない」と分析しています。実際に、今はそのとおりになってきていますね。このインタビューは書籍化されるかと思ったら、それはなかったですが。

ヤクザを排除したことで、最近はトクリュウなる「悪いもの」がわいて出てきて窮屈どころか治安がどんどん悪くなっています。泉下の後藤氏ほか歴代の親分たちからは「そんなこと知らねえよ。言ったとおりだろ（笑）」といわれそうですね。

待田芳子（まちだ・よしこ）／本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻。広域系三次団体組長だったオットが獄死。その後は普通のオバサンとして生きようと思ったのに、暴力団排除がひどすぎで声を上げずにいられなくなり、いろいろ発信している。著書に『極姐2.0』（徳間書店・2018年）がある。