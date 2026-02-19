3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシックの予備登録メンバーが、2月11日に発表された。東京での1次ラウンドの終了後以降に本登録メンバーとの入れ替えが可能な6選手の中には、今年海を渡った今井達也（27才、西武→アストロズ）の名前があった。

【写真】渡米前、鴻江寿治氏の指導を受けるアストロズ・今井達也投手。他、合宿に参加した山下舜平大投手や隅田知一郎投手、松葉貴大投手なども

「今井投手はメジャー挑戦の年ということで、アストロズへの入団会見ではWBCへの不参加を表明していました。ところがここにきて予備登録されていることが判明。アメリカラウンドからであれば移動も少なく、出場できる可能性があるということなのでしょう。ドジャースの山本由伸投手（27才）らとの、最強投手陣が完成するかもしれません」（スポーツ紙記者）

日本時間2月12日にキャンプインした今井は、初日からブルペン入り。すべて速球で16球を投げ、順調に調整を進めている。

渡米前の1月、今井はアスリート・コンサルタントの鴻江寿治氏が主宰する合宿に参加していた。鴻江氏は、人の体を「うで体」と「あし体」の2タイプに分類する独自の「鴻江理論」をもとに、多くのトップアスリートを指導している凄腕トレーナー。2023年に初めて参加した今井は、4年連続での「鴻江合宿」だった。

「正直、今年は参加できるかどうか微妙なところでした。ただ、アメリカに渡る前の最終確認として、鴻江先生と直接話をしておきたかったんです」（今井）

1月3日にアストロズとの正式契約がまとまった今井。そこから渡米の準備を進めるとなると、わずかな期間しかなかったはずだ。それでも1月11〜16日までの約1週間におよぶ合宿に参加した背景には、鴻江氏への絶大な信頼がある。

「鴻江先生の指導を受けるようになってから、ストレートの質が良くなったと感じています。球速が上がったので、その分スライダーもバッターに対して効果的に投げられるようになりました」（今井）

今井が得意とするスライダーには、一流バッターも舌を巻く。その伝家の宝刀を武器に、今井は「鴻江合宿」に初めて参加した2023年に初めて2ケタ勝利し、翌2024年には最多奪三振のタイトルを獲得。昨年は3年連続の2ケタ10勝に加えて防御率1点台を記録し、鳴り物入りでのメジャー行きを実現させた。

トップアスリートが押し寄せる理由は、鴻江氏直伝の「体の動かし方の極意」にある

今年の合宿には、今井を筆頭に、隅田知一郎（26才）、武内夏暉（24才）、仲三優太（23才、以上西武）、田嶋大樹（29才）、山下舜平大（23才、以上オリックス）、松葉貴大（35才、中日）、柿沼友哉（32才、ヤクルト）、YG安田（25才、楽天）らが参加。また野球界のみならず、プロゴルファーの清水大成（27才）、天本ハルカ（27才）、リ・ハナ（24才）、菅楓華（20才）や、陸上女子長距離の酒井美玖（23才）などが、競技の垣根を越えて参加した。

また、過去には千賀滉大（33才、メッツ）や今永昇太（32才、カブス）、菅野智之（36才、ロッキーズ）らもこの合宿に参加し、球界を代表する選手へと成長した。

トップアスリートが押し寄せる理由は、鴻江氏が独自に編み出した「体の動かし方の極意」にあるだろう。

鴻江氏は、2006年の第1回、2009年の第2回WBCをはじめ、2021年東京五輪では女子ソフトボール代表チームに帯同した経験を持つ。20年以上にわたってアスリートと対峙して作り上げたのが、「鴻江理論」だった。鴻江氏は「うで体」「あし体」について、次のように説明する。

「簡単に言うと、うで体は猫背型。あし体は反り腰型です。よく、"体のバランスを整えよう"と言われたりしますが、私に言わせると、人は誰でも体の歪みを持っています。こういった歪みがあるのは普通のことで、決して悪いことではありません。大事なのは、自分がどちらのタイプか知り、タイプに合った体の動かし方をすることです」

人によって差はあるが、タイプによって運動時に気をつけるべきポイントがあり、タイプに合わない動かし方をしていると、パフォーマンスが上がらないだけでなく、ケガや故障につながるリスクもある。

それは一般の人も同様だという。鴻江氏が自身の考え方を一般化した書籍『一生歩ける喜び 「うで体・あし体」鴻江理論で人生が変わる』では、7つのチェックポイントで自分がどちらのタイプかを見定めた上で、日常のさまざまなシーンにおいて「していいこと、しないほうがいいこと」をイラストを用いて解説。タイプ別のおすすめストレッチを図解入りで詳しく説明している。

トップアスリートの活躍を支える鴻江理論が、「一生自分の足で歩く力」をもたらしてくれるだろう。