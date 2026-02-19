【映画『硫黄島からの手紙』公開20周年】巨匠イーストウッド監督の現場は静寂だった…俳優・尾崎英二郎が明かす「製作秘話」
「銀河系で最も観た男」が、20年後に辿り着いた「熱源」
日本人すら、忘れかけていた激戦地。
それを再び、人々の記憶へと繋ぎ止めた映画がある。クリント・イーストウッド監督の『硫黄島からの手紙』だ。全編が外国語（日本語）で撮影された映画として史上初めてアカデミー賞作品賞にノミネートされた歴史的名作である。
今年、2006年の公開から20年を迎える。
僕にとって、この映画は特別だ。
硫黄島の歴史が風化していく。その残酷な事実に抗う志が折れそうになるとき、決まってこの作品を見返してきた。
回数は、もう数え切れない。かつてネット上で「銀河系で最も『硫黄島からの手紙』を観た男」を自称したこともある。この作品は、僕が硫黄島取材を続けるための、消えない「熱源」だった。
2006年。29歳だった僕は、上映が終わっても、席から立ち上がることができなかった。翌日も、憑かれたように映画館へ足を運んだ。
米軍の本土侵攻をわずかでも遅らせるための「防波堤」。あの島は、そう位置付けられていた。 全国からかき集められて玉砕を強いられた庶民たち。その悲劇とともに、僕を真に打ちのめした事実があった。
兵士たちは、二度死ぬ。
一度目は、激戦の中での肉体の死。
二度目は、戦後の日本人がたどった「忘却」という名の死だ。この国は、彼らの無念を暗い地底に閉じ込めたまま、記憶から消し去ろうとしていた。
あまりに悲しき、二度目の死。
その衝撃が、僕の人生を、根底から変えた。
以来、20年。政府派遣の遺骨収容団にボランティアとして加わるなどして、民間人の渡航が原則禁止された「玉砕の島」への上陸は4度を数えた。地下に眠る遺骨を、ただひたすらに追い続けてきた。
戦没者2万人。そのうち、1万人はいまだ現地に残されたままだ。土にまみれたその軌跡は、拙著『硫黄島上陸 友軍ハ地下ニ在リ』（2023年、講談社）にすべて刻んだ。僕のジャーナリストとしての歩みは、常に、この映画の「熱源」と共にあった。
ずっと、会いたい人がいた。
「大久保中尉」役を演じた、在米の俳優・尾崎英二郎だ。
スクリーンの中の彼は、単に役を演じているのではなかった。 硫黄島で散った兵士たちの「声なき声」を代弁する。その凄まじいまでの覚悟が、彼の全身から溢れ出していた。 俳優という枠を超えた、魂の震え。彼に会えば、わかるはずだ。 なぜあの映画が、時を経ても朽ちない傑作となったのか。僕は数年来、ハリウッドで活躍中の尾崎氏へのインタビューを、切望し続けてきた。
尾崎氏が、映画専門メディア以外の単独インタビューに応じるのは、今回が初めてだという。東京・音羽の講談社で行われた対話は、2時間に及んだ。
そこで明かされたのは、熱狂的なファンですら知らない、撮影現場の真実だった。
81年前。1945年2月19日。硫黄島で激戦の火蓋が、切られた日。 この節目に合わせ、全3回のインタビュー連載を届ける。米国に戻った後の尾崎氏から託された、撮影現場の希少な未公開写真と共に。
10年早かった「多様性」
なぜ、この映画は20年経った今も、世界中で観続けられているのか。
尾崎氏はまず、クリント・イーストウッドという巨匠の「先見の明」を指摘した。
「2016年頃から、ハリウッドでは多様性が叫ばれるようになりました。『パラサイト』や『イカゲーム』、それから『SHOGUN 将軍』。アジア諸国や日本を舞台にし、その国の俳優陣がその国の言語で演じる作品が正当に評価される土壌がようやく整ったんです」
しかし、『硫黄島からの手紙』が公開されたのは2006年。「Diversity（多様性）」という言葉が世界的な潮流となる、遥か前のことだ。
「クリントさんは、かつての敵国側の視点だけで映画を撮るという、あまりに画期的な決断をした。それはスローガンとしての多様性ではありません。反対側にも正義があり、家族がいて、悲しみがあった。そこに興味を抱き、その一点を、純粋に描こうとしたんです」
だからこそ、この映画は古びない。
今、世界中で新たな戦火が上がっている時代だからこそ、そのメッセージは、重く、深く、観る者の胸に突き刺さる。
地熱のサウナ、セットの「闇」
僕は、硫黄島の地下壕に入ったことがある。
地熱に満ちた壕内。湿度はサウナの如くだ。眼鏡は一瞬で曇り、汗が噴き出す。入り口からの光が届かなくなると、そこは漆黒の闇だった。
いつ崩落して生き埋めになるかわからない恐怖。閉所恐怖症の気がある僕は、10分もいられずに外へ飛び出した。
壁面にこびりついた、硫黄のにおい。
かつて2万人の将兵が潜み、そして散った場所。その「本物の闇」を肌で知る僕は、尾崎氏に尋ねた。ハリウッドのセットは、どうだったのか。
ワーナー・ブラザースのスタジオに作られた洞窟セット。それは、恐ろしいほどの精巧さだったという。 壁面の質感。閉塞感。圧倒的な圧迫感。
「フィルムを通すと、本物と見分けがつかない。そんな洞窟が作られていました」
製作陣は、徹底的に史料を集めたのだろう。 それは単なる背景ではない。兵士たちが生活し、戦い、泥を舐め、死んでいった空間だ。それを可能な限り忠実に再現しようとした。 リアリズムへの執着。 それは、あの島で散った名もなき者たちへの、深い敬意だったのかもしれない。
静寂のスタジオと、封印された「アクション！」
しかし、その「リアルな闇」の中で行われた撮影は、日本の現場とは決定的に異なっていた。
「現場は、足音が響くほど静かでした」
一昔前の日本の撮影現場なら、怒号が飛び交うこともあった。「おい何やってんだ！」「早くしろ！」とスタッフが声を荒らげる。それは日常的な光景だった。
だが、イーストウッドの現場は違った。
くしゃみをすれば、それが一番大きな音になる。そんな静寂。
カメラが回るときも、助監督たちは声を出さない。黙ってハンドサインを送るだけだ。
監督自身も、決して声を張り上げない。
「アクション！」
映画撮影といえば、誰もが監督のこの叫び声を想像するだろう。
しかし、巨匠はそれを封印していた。
「ささやくように、『Eiji（エイジ）, Go…』。そう仰るんです」
なぜか。理由は、イーストウッド自身の俳優時代の経験にあったという。
「昔、彼が西部劇に出演していたとき、監督が『レディ、アクション！』と叫ぶと、馬がびっくりしてしまったそうです」
俳優が緊張して手綱を締めれば、それが馬に伝わる。
だから、監督に「アクション」と叫ぶのをやめるよう提案した。その配慮が、自身の監督作でも貫かれている。
「馬を驚かせないために」
劇中、西竹一中佐（伊原剛志）は馬術の金メダリストとして描かれ、馬が登場するシーンがある。
だが、馬がいないシーンでも、その流儀は変わらなかった。
監督は、モニターが並ぶ「テント（ビレッジ）」に座らない。小さなポータブルモニターを手に、俳優のすぐそばに立つ。 物理的な距離も、心理的な距離も、限りなく俳優と近い。
「Eiji, Go…」
ささやくような合図で、静かに演技が始まる。
いつカメラが回ったのかわからないくらいに穏やかに。
その自然な流れが、あのドキュメンタリーのような、張り詰めた緊張感を生んだのだ。
「銃が死んでしまう」
イーストウッド監督の演出術は、日本の常識を根底から覆すものだった。
「リハ、ないよ」
撮影初日。主要キャストの伊原剛志氏からそう告げられたとき、尾崎氏は耳を疑った。
リハーサルなし。ぶっつけ本番。
「まるで毎日がオーディションのような思いでした」
失敗は許されない。しかし、監督が求めたのは「完璧な演技」ではなかった。
「生きた人間」だった。
セリフを噛む。言い淀む。日本の現場なら、即座にNGになるだろう。
だが、イーストウッドはOKを出すこともある。
「クリントさん曰く、『日常生活でも人間は言い淀む。それがリアルだ』と」
作り物ではない感情。その瞬間に生まれた「生」の揺らぎ。それを、巨匠はフィルムに焼き付けた。
76歳の巨匠は、尾崎氏に直接、こう演技指導をしたという。
「英二郎、シュートする（撃つ）ときはキック（衝撃）が必要だ。そうでなければ、銃が死んでしまう」
空砲には、実弾のような反動はない。
だが、撃った瞬間の衝撃を身体で表現しなければ、その銃は「おもちゃ」に見える。
武器に、生命を吹き込め。 西部劇で銃を握り続けた希代の名優の魂の教えだった。
走れ！ 生きろ！ 死ぬな！――魂の絶叫
映画の終盤。
大久保中尉が部下たちに向かって叫ぶシーンがある。
「走れ！ 走れ！ 走れ！」
この絶叫は、最も印象に残る大久保中尉の最期の姿だった。しかし――。
「脚本には書かれていなかった言葉です」
尾崎氏の言葉に、僕は息を呑んだ。 あの名シーンが、アドリブだったのだ。
「誰にも相談せず、僕が独断で放った言葉でした」
劇中、西中佐（バロン西）は自決する直前、大久保中尉に部下たちを託す。 その瞬間、大久保は単なる一兵士から、部下の命を預かる指揮官へと変貌した。
尾崎氏は、上官である西中佐の人柄に敬意を抱いていた。アメリカでも愛された「バロン西」。その底流にあるヒューマニズム。
「西さんから部隊を任されたとき、大久保として……単に引き連れて行くだけじゃなく、西さんの人間味を継承しなければならないと思ったんです。走れ！ 生きろ！ 死ぬな！ 当時の実際の兵士たちもそんな思いだったはずだ、と思いながら演じました」
この叫びは、西中佐の遺志だった。
同時に、硫黄島で死んでいった2万人の兵士たちが、もし、最期に言葉を発することができたなら、叫んだであろう悲願だった。
「走れ！という言葉は、大久保として、絶対にその場面で部下たちに向かって叫ぼうと決めていました」
イーストウッド監督は、そのショットに一発OKを出し、そのままテイクは終了した。
監督は、そのアドリブを受け入れた。いや、「信頼」したのだ。 俳優が現場で感じたリアリティ。その瞬間に生まれた、剥き出しの感情。 Eijiを、俳優出身の巨匠は信じ、そして受け入れたのだった。