今大会２個目のメダルはうれしさ半分、悔しさ半分だった。

１８日のスノーボード女子スロープスタイル決勝で、銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）選手（２１）。自分のスタイルは表現できたが、ビッグエアの「金」に続く２冠には届かなかった。（中薗あずさ）

昔から、自分らしさを出すことにこだわってきた。４歳でスノーボードを始め、小学生の頃からスロープスタイルやスノーボードクロス、ハーフパイプの大会に出るように。その中で一番楽しかったのが、滑りで格好良さを表現できるスロープスタイルだった。

「スロープスタイルはアート」という思いは、滑りだけでなくファッションにも。今年１月に開かれた冬季競技の賞金大会「Ｘゲームズ」には、普段使うウェアではなく、黒の革ジャン姿で登場した。五輪に備えて出場を控える選手もいる中で、「好きな服装で出場できる大会はＸゲームズだけ。自分を表現するために絶対に出ると決めている」と語る。

ビッグエアで銅メダルを獲得した２０２２年の北京五輪では、悔しい思いも味わった。予選を２位で通過したスロープスタイルで、決勝の３回とも転倒して１０位に終わった。メダルうんぬんより、一番好きなスロープスタイルで自分らしさを出せなかったことが許せなかった。

３回のうち最高点で争った１８日の決勝。暫定２位で迎えた３回目は、「絶対にまたてっぺんを取ってやる」と心に決めてスタートした。高難度の「フロントサイドトリプルコーク１２６０」（縦３回転、横３回転半）を成功させ、ゴールした後は何度も力強いガッツポーズを繰り出した。

得点は８５・８０に伸ばしたものの、３位にとどまった。「今までで一番良いランができたのに……」。それでも表彰台では涙をこらえ、気丈に前を向いた。

二つのメダルを手にしても進化を続け、新たな「作品」を生み出していくつもりだ。「滑りの表現や格好良さで、これからもスノーボード界に村瀬心椛の名を刻んでいきたい。今回が銅だったからこそ、次はもっと頑張れる」