¡Ú ¾®ÁÒÍ¥»Ò ¡Û¡¡Ãæ1Ä¹ÃË¤Î¡Ö¥×¥ÁÈ¿¹³´üÊÛÅö¡×¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¤ªÌîºÚ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÈºÌ¤ê¡ÉÉõ°õ¤Î¡ÖÃã¿§ÊÛÅö¡×¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼Â³¡¹
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¸þ¤±¤¿¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÃæ³Ø°ìÇ¯À¸¡¢¥×¥ÁÈ¿¹³´üÂ©»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤ª¤«¤º¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÊÛÅöÈ¢¤È¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤º¤Ë¤Ï¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ä¶Ì»Ò¾Æ¤¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÌ¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÌîºÚ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÆù¡¢ÍÈ¤²Êª¤¬´ò¤·¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öºî¤ë¤Î¤â³Ú¤À¤·¡¢Â©»Ò¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËèÆüÃã¿§¤À¤±¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£
¤Þ¤¿¡ÖÌîºÚßÖ¤á¤È¤«ËãÇÌ²Ø»Ò¡¢ÀÄÜ¥Æùå¯¤Ê¤É¡¢¤ªÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÆþ¤ì¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡ª¡×¤È¡¢º£¸å¤Ï¹¥Êª¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊä¤¦¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹°Õ¸þ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÊÛÅö¡¡Íñ¾Æ¤¤È¤«¸«¤Æ¤Æ¥¦¥Ã¥È¥ê¡×¡ÖÂ©»Ò¤¤¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¼¡¡¤¦¤Á¤âËèÆüÃã¿§ÊÛÅö¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Î¿©°é¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ËÀäÂÐ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤Î¹¥¤·ù¤¤¥×¥é¥¹·ò¹¯¤ò¤âµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä°ìÀ¸·üÌ¿Í¥¤·¤¯½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ë¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¥Þ¥Þ¤Ë´¶Æ°¤È¤Û¤ó¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û