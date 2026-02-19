大槻ケンヂも絶賛　椎名基樹、電気グルーヴ『ANN』の舞台裏を綴る回顧録発売

椎名基樹『オールナイトロング ―私にとっての電気グルーヴのオールナイトニッポンとその時代―』（双葉社）が2026年2月18日に発売された。

【写真】落合翔平が執筆『オールナイトロング』書影

多くの芸人やタレントに影響を与えた『電気グルーヴのオールナイトニッポン』。本書は放送作家として業界に潜り込んだ著者による「当時と、それまでとそれから」を綴った、青春の日々を描く回顧録。

電気グルーヴがメジャーデビューを果たした年に始まり、わずか3年で終わったこの番組は、著者にとって青春の日々そのものだったという。著者は電気グルーヴの2人と学生時代からの先輩後輩の間柄だが、彼らには地元の仲間、東京でできた仲間が数多くおり、みな同じく終わることない青春の日々を過ごしていた。彼らは何を求め、何を夢見たのか。そして今、何を思うのか。

番組自体を振り返ることはもとより「新しい音楽、新しいカルチャー」の狂熱にうなされ多幸感にあふれた熱狂の日々を越え、過ぎ去った日々と亡くなった友達、そして愛すべき90年代から00年代のカルチャーに深い愛情を捧げる極私的回顧録。

本書の発売に際し大槻ケンヂは「貴重な記録！ 『電気グルーヴのオールナイトニッポン』原理主義で〝あの頃〟のサブカルが蘇る、激レアの資料！ この本の帯文は僕じゃなくて電気グルーヴが書くべきだよ！ 絶対に！ ……もう書いちゃったけど」と帯コメントを寄せている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）