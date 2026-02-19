【発売前重版】世界的人気「ブルーイ」新作絵本　遊びながら楽しめる一冊に

『どこどこブルーイ さがしてみつけるえほん』（小学館クリエイティブ）が2026年2月18日に発売される。

【写真】シリーズ第1弾『コウモリになりたい』『あかちゃんレース』

オーストラリア発の世界的人気アニメ「ブルーイ」。とくに「ブルーイの絵本」シリーズは昨年11月、日本版第1弾として『コウモリになりたい』『あかちゃんレース』が同時発売され、いずれも発売後たちまち重版となるヒットを記録した。

その好調を受け、発売前重版が決定した本書は、その名のとおり「さがしてみつける」遊び絵本。ブルーイのおうちの庭、お部屋、ビーチ、学校、キャンプ場……など、アニメでもお馴染みのカラフルなシーンが登場。その中に隠れたブルーイやビンゴ、さらにさまざまな隠しアイテムを探す遊びを楽しめる。

こども1人でも見つけられる簡単なページから、大人でもちょっと大変なページまで難易度もさまざま。2、3歳の小さなこどもも保護者と一緒に探して遊べるので、未就学児を中心に幅広い年代が楽しめるのが大きな特徴だという。

また2026年4月22日には早くも最新刊『ブルーイ キャンプ』の発売が決定。 本作は原作アニメの数あるエピソードの中でも特に印象深いと評判のおはなし。家族でキャンプにやってきたブルーイが、違う言語を話す新しい友だちと出会い、遊びを通じて心を通わせていく温かい友情物語。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）