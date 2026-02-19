＜ひどい偏食＞お泊まり会で好き嫌いの多い友だちに何を出したらいいのかわからない。トラブルの予感…
子どもが幼いときには、友だちが来てお泊まり会をすることもあるでしょう。親としては大変なこともあるでしょうが、楽しんでいる子どもたちを見るのは喜ばしいもの。少し頑張ってでも子どもたちの要望を聞いてあげたいと思うものかもしれませんね。ところがそんな楽しいお泊まり会で頭を悩ませてしまうこともあるようです。
『子どもの友だちがお泊まりに来る予定です。そのなかにひとり、好き嫌いが激しい子がいます』
アレルギーじゃなく好き嫌い。気にしなくていいよ
『アレルギーじゃなく、ただの好き嫌いなんでしょ？ それなら無視でいいと思う。タコパとか簡単で楽しいメニューにする。「食べられない、お腹すいた」ってわがまま言い始めたらもう家に帰しちゃえ』
『好き嫌いなんかいちいち聞かなくていいでしょ。何も食べられないなら家に帰ってもらえばいいよ』
『アレルギーじゃなくて好き嫌いなのに、その子に合わせろだなんて図々しいなあ。その子の好きなものだけ出そうとしたら、他の子の食べるものがなくなるよ』
もしその子の「食べられない」がアレルギーが原因であれば、それはしっかりと向き合う必要があるでしょう。しかしアレルギーではなく単に好き嫌いなのであれば、そこまで気にする必要はないと考えたママたち。レストランではないのだから、そこまで要望には応えられないというのがママたちの本音なのかもしれません。しかもここまでの好き嫌いとなると、その子に合わせたら何を用意すればいいのか悩むのも当然のことですよね。投稿者さんがこれ以上困らないためにも、その子の好みは一旦置いておくくらいのスタンスがいいのかもしれません。
同じように好き嫌いが多い子がいたけど…
ママたちからは「子どもの好き嫌いは気にしなくていい」とジャッジされました。ところが同じような状況を経験したママからは、こんなコメントも……。
『同じように好き嫌いが激しい子がいたけど私は無視したよ。そしたら親から「イジメだ」と言われて困惑した』
好き嫌いをあえて気にせずに食事の準備をしたこちらのママ。ところがこちらのケースでは、「気にしなかったこと」こそが原因でトラブルに発展してしまったようです。よかれと思ってやったことを「イジメ」とまで言われて、こちらのママも困惑してしまったでしょうね……。その後どのように事態が収束したのか、個人的に気になるところです。
やっぱりお弁当を持参してもらおう
『お弁当持参でいいじゃん。みんな同じものを作らせようとするのがものすごく厚かましいね』
『アレルギーや好き嫌いがあるなら「家から好きなのを持ってきて」じゃダメなのかな』
『偏食するほうに合わせるのは手間かかるし、出したものを残されるのも気分悪いから「お弁当持参して」がいちばん楽なのにね』
投稿者さんは相手のママから「お弁当持参」の案を突っぱねられてしまったとのこと。しかしママたちからは「それでももう一度、お弁当持参をお願いしたほうがいいと思う」とのアドバイスが寄せられました。そのほうが投稿者さんも相手のママも、お互いに安心できそうですよね。もし可能であれば、もう一度お弁当の件を提案してみるのはどうでしょうか。
用意しなきゃいけないなら……こんなメニューはどう？
『フライドポテトと焼きおにぎりをメニューに加えるのは？ 焼きそばとかウィンナーとか。全部食べてもらおうと思わず、出したもののうち一品でも食べれば合格って感じで』
『夜はカレーとサラダで、朝はパンと卵とウィンナー、ヨーグルトでも出せばよくない？ その子のために悩んだり特別に用意したりはアホらしいからしない』
『手作りピザは？ 生地と具材をわけて準備して、子どもたちそれぞれに好きなものをのせてもらってトースターで焼くみたいな』
子どもが楽しんでくれそうなメニューを提案してくれたママたちもいました。子どもが好きそうなメニューや、料理そのものだけではなく作る過程も楽しめるメニューにすれば、多少偏食な子でも食事を楽しめるかもしれませんね。
子どもたちのお泊まり会で出す食事の内容で頭を悩ませている投稿者さん。あまりにも好き嫌いが多い友だちがいると、何を用意したものかと考え込むのも無理はないでしょう。周りの子と同じものを……とその子の親が望む気持ちもわかりますが、今回に関してはお弁当を用意してもらうのがいいかもしれませんね。