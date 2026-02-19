＜Afternoon Tea LIVING＞PEANUTS“オラフ”のコラボグッズ発売へ！ ぬいぐるみ付きバッグなど全14種
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING」は、3月4日（水）から、『PEANUTS』に登場するスヌーピーのきょうだい“オラフ”をフィーチャーしたコラボレーションアイテムを、全国の一部店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】ぬいぐるみ付きバッグもかわいい！ オラフコラボ商品詳細
■春のギフトに
今回登場するのは、“PEANUTS OLAF SPRING”をテーマに、カラフルな花束と風船を抱えて歩くオラフのデザインなどを使った、限定感あふれるコレクション。
ラインナップには、チョコチップクッキーをほおばるオラフのぬいぐるみが付いたショッピングバッグをはじめ、美濃焼のマグカップといった日常使いしやすいアイテム全14種がそろう。
また、食事とともにオラフの愛らしい姿が楽しめる「プレート」や「豆皿」のほか、「ティースプーン」や「ミニタオル」といった、感謝の気持ちが行きかう春のギフトにもぴったりな商品が並ぶ。
