桜海老と菜の花のアーリオ・オーリオパスタランチ

　ファミリーレストラン「ココス」では、3月3日に「2026春のランチメニュー」を導入する。

【写真】新登場！“本気の唐揚げ”を楽しめるメニュー

　平日限定で759円から提供している、同店のお得なランチメニューに、桜海老や春が旬である菜の花を使ったアーリオ・オーリオパスタや、ガーリックが食欲をそそるトマトソースのチキンステーキが登場。また、前菜にぴったりな真いわしのマリネやサーモンのカルパッチョ、食後にぴったりなマンゴーの杏仁豆腐がランチタイム限定の手頃価格で注文できる。

■パスタランチセット
こだわりの本格パスタにサラダ・スープバーが付いたお得なセット。

『桜海老と菜の花のアーリオ・オーリオパスタランチ』1089円
甘みのある桜海老やプリプリとした海老、春が旬である菜の花を使った春らしい色合いのアーリオ・オーリオパスタ。食欲をかき立てるニンニクの香りが、桜海老や海老、菜の花の風味を引き立てる。プチプチとしたとびっこで彩りと食感をプラス。具材をパスタにたっぷりと絡めて。

■スペシャルランチセット
ココスならではのメインメニューにスープバーなどが付いた、満足感のあるセット

『揚げなすとバジルのガーリックトマトチキンステーキランチ』979円

ジューシーなチキンステーキに、ガーリックが効いたトマトソースをたっぷりかけた食欲そそる一品。玉ねぎの旨みとトマトの酸味や甘みが絶妙なトマトソースが、チキンステーキやとろっとした食感の揚げなす、温野菜とマッチする。フレッシュバジルの爽やかな風味がポイント。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。

■あつあつランチセット
肉がメインの鉄板メニューにライスまたは石窯パンとスープバーが付いた、ガッツリ食べたい時にぴったりなセット。

『おろしハンバーグ＆唐揚げランチ』1045円

人気のおろしハンバーグと、春のグランドメニューで新登場の“本気の唐揚げ”を一緒に食べられる。塩麹や2種の醤油をベースに鰹や昆布の旨みを効かせた特製たれに漬けた“本気の唐揚げ”はしっとりジューシーな鶏肉と、ザクザク食感の衣が特長。ハンバーグは鬼おろしでさっぱりと楽しめる。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。

■アペタイザー
グランドメニューよりも手頃な価格で追加のもう一品にぴったりな商品を提供。

『ランチ 銚子産真いわしのマリネ』275円

脂がのった真いわしを、オリーブオイルやバルサミコソースと合わせた。バルサミコソースの芳醇な香りと程よい酸味が真いわしの旨みを引き立てる。ランチタイム限定で、通常価格よりも44円お得に。

『ランチ サーモンのカルパッチョ』275円

甘酸っぱいオレンジハニーソースがサーモンの旨みを引き立てる前菜。ベビーリーフやダイストマトと一緒に、さっぱりと食べられる。ランチタイム限定で、通常価格よりも44円お得に。

■デザート
ランチタイム限定のお手頃価格で、食後にぴったりなデザートを提供。

『ランチ マンゴーの杏仁豆腐』275円

もっちりとした食感の杏仁豆腐に爽やかな甘みのマンゴーを合わせた。杏仁豆腐のクリーミーな味わいと、マンゴーのトロピカルな味わいがマッチし。ランチタイム限定で、通常価格よりも40円お得に。

※価格は全て税込