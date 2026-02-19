ココス「2026春のランチメニュー」がスタート 旬の食材を使用したアーリオ・オーリオパスタ＆ガーリック香るチキンステーキが登場
ファミリーレストラン「ココス」では、3月3日に「2026春のランチメニュー」を導入する。
【写真】新登場！“本気の唐揚げ”を楽しめるメニュー
平日限定で759円から提供している、同店のお得なランチメニューに、桜海老や春が旬である菜の花を使ったアーリオ・オーリオパスタや、ガーリックが食欲をそそるトマトソースのチキンステーキが登場。また、前菜にぴったりな真いわしのマリネやサーモンのカルパッチョ、食後にぴったりなマンゴーの杏仁豆腐がランチタイム限定の手頃価格で注文できる。
■パスタランチセット
こだわりの本格パスタにサラダ・スープバーが付いたお得なセット。
『桜海老と菜の花のアーリオ・オーリオパスタランチ』1089円
甘みのある桜海老やプリプリとした海老、春が旬である菜の花を使った春らしい色合いのアーリオ・オーリオパスタ。食欲をかき立てるニンニクの香りが、桜海老や海老、菜の花の風味を引き立てる。プチプチとしたとびっこで彩りと食感をプラス。具材をパスタにたっぷりと絡めて。
■スペシャルランチセット
ココスならではのメインメニューにスープバーなどが付いた、満足感のあるセット
『揚げなすとバジルのガーリックトマトチキンステーキランチ』979円
ジューシーなチキンステーキに、ガーリックが効いたトマトソースをたっぷりかけた食欲そそる一品。玉ねぎの旨みとトマトの酸味や甘みが絶妙なトマトソースが、チキンステーキやとろっとした食感の揚げなす、温野菜とマッチする。フレッシュバジルの爽やかな風味がポイント。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。
■あつあつランチセット
肉がメインの鉄板メニューにライスまたは石窯パンとスープバーが付いた、ガッツリ食べたい時にぴったりなセット。
『おろしハンバーグ＆唐揚げランチ』1045円
人気のおろしハンバーグと、春のグランドメニューで新登場の“本気の唐揚げ”を一緒に食べられる。塩麹や2種の醤油をベースに鰹や昆布の旨みを効かせた特製たれに漬けた“本気の唐揚げ”はしっとりジューシーな鶏肉と、ザクザク食感の衣が特長。ハンバーグは鬼おろしでさっぱりと楽しめる。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。
■アペタイザー
グランドメニューよりも手頃な価格で追加のもう一品にぴったりな商品を提供。
『ランチ 銚子産真いわしのマリネ』275円
脂がのった真いわしを、オリーブオイルやバルサミコソースと合わせた。バルサミコソースの芳醇な香りと程よい酸味が真いわしの旨みを引き立てる。ランチタイム限定で、通常価格よりも44円お得に。
『ランチ サーモンのカルパッチョ』275円
甘酸っぱいオレンジハニーソースがサーモンの旨みを引き立てる前菜。ベビーリーフやダイストマトと一緒に、さっぱりと食べられる。ランチタイム限定で、通常価格よりも44円お得に。
■デザート
ランチタイム限定のお手頃価格で、食後にぴったりなデザートを提供。
『ランチ マンゴーの杏仁豆腐』275円
もっちりとした食感の杏仁豆腐に爽やかな甘みのマンゴーを合わせた。杏仁豆腐のクリーミーな味わいと、マンゴーのトロピカルな味わいがマッチし。ランチタイム限定で、通常価格よりも40円お得に。
※価格は全て税込
