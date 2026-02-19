マツコ・デラックスが、ベテランタレントの“酒豪伝説”を明かし、「タクシーに詰め込んでも戻ってくる」という衝撃のエピソードを語った。

【映像】タクシーで追ってくるベテランタレント（イメージ図）

2月13日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、コースターの裏に連絡先を書いてキャビンアテンダントと交換していた手法や、テレビ業界の合コン事情など、かつて見た光景についてトークを展開した。

有吉弘行が「『2次会行こう』なんて言わなくなった」と直近の社会の変化に触れると、久保田直子アナウンサーも「ちょっと前は『2次会行こう』ってあの人言い出さないかな？ って（期待が）ありましたけど」と同意。ここでマツコは「島崎和歌子ぐらいよ」と、バラエティ界で長年活躍するタレント・島崎の名前を挙げる。

続けて、島崎がいた飲み会でのエピソードを披露。「タクシーに（和歌子さんを）詰め込んで、運転手さんに行き先を伝えて、とりあえず逃げたのよ。それでホッとしてたら、遠くのほうから『逃げられないわよー！』って声が聞こえて（笑）。たぶん、タクシーでグルっと回ってきたのよ。蜘蛛の子を散らしたようにみんな逃げて（笑）」と語り、スタジオは笑いに包まれていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）