「ゴジラ・ストア Umeda」NU茶屋町へ移転、4月6日リニューアルオープン
東宝は、ゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア Umeda」を、2026年4月6日に大阪・梅田のNU茶屋町7Fへ移転リニューアルオープンする。
現在、大丸梅田店5Fにて営業中の「ゴジラ・ストア Umeda」は、大丸梅田店が入居するサウスゲートビルディングの大規模リニューアル工事により、2026年3月9日をもって当該フロアが休止となるため、現区画での営業を終了する。これを受け、NU茶屋町への移転が決定した。ここでしか見られない、背ビレが青く光った「ゴジラ(2023)熱線放射バージョン」の巨大なスタチューが大迫力で鎮座し、来店者をゴジラの壮大な世界へと誘う。
NU茶屋町での移転リニューアルオープンに合わせて、オフィシャルグッズやコレクターズアイテム、ライフスタイルグッズなど、ゴジラの魅力を凝縮した充実のラインナップを展開する。また、ゴジラ・ストア限定商品も順次登場予定。フィギュアやぬいぐるみなど、コアファンからライトファンまで幅広く楽しめる商品をそろえるという。
