¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÈá·à¥°¥ì¥ó¤Î²áµî¤ÎÇ®°¦¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÆÃ½¸¡Ö¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡¢£±£·Æü¡Ë¤Ç¡¢¥á¥À¥ë¸õÊä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é£±£³°Ì¤È¾×·â¤ÎÄãÌÂ¤òµÊ¤·¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²áµî¤ÎÎø°¦Ê×Îò¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¸õÊä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¥ó¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤³¤½À®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤¬£²²óÅ¾¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¡£¾×·â¤ÎÄãÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê±éµ»¸å¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÇ°¤Î·Á¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ì¥ó¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï²áµî¤ÎÇ®°¦¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤Ï¸½ºßÆÈ¤ê¿È¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÌó£±£°Ç¯Á°¡¢Èà½÷¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿ÍÊª¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£²Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¸Ä¿Í¶¥µ»¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¤À¡££²¿Í¤Ï£Ø¤Ç¸ø¤Ë°¦¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢£²¿Í¤Îà¥é¥Ö¥é¥Öá¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¾Ò²ð¡£¥°¥ì¥ó¤¬¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢²¿¤è¤ê¤â°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¡²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¥°¥ì¥ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢²Ö¤È¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿É÷Á¥¤ò»ý¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÊÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢£²¿Í¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤´¤í¤ËÇ®°¦¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¬¡Ö¤³¤Î¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï£±£¸Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¾¯¤·Á°¤ËÊÌ¤ì¤¿¡×¤ÈÇË¶É¤·¤¿·Ð°Þ¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ó¤È¤ÎÇ®°¦¤ò¾ø¤·ÊÖ¤¹ÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥°¥ì¥ó¤ÎÆ°¸þ¤¬Âç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£