声優・山本和臣、初めての手編みセーター公開「1ヶ月で完成させるなんて」「裾のデザインまで完璧」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】「機動戦士ガンダムAGE」キオ・アスノ役などで知られる声優の山本和臣が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。初めて手編みで作ったセーターを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳「ガンダム」声優「売れる」“1ヶ月で完成”初めての手編みセーター
山本は「初めての手編みのセーター。1ヶ月ちょいかかって手作り感満載だけど形にこだわって頑張った分気に入ってる」と報告。ライトブルーのVネックセーターで、丁寧に編み上げられている。
この投稿に、ファンからは「すごすぎ」「センス抜群」「1ヶ月で完成させるなんて」「絶対似合う」「才能ある」「クオリティ高い」「売れる」「裾のデザインまで完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆山本和臣、1ヶ月かけて手編みセーターを完成
◆山本和臣の手編みセーターに反響
