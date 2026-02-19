春の使者「黄砂飛来か？」

気象庁の黄砂解析予測図で、黄砂が日本に飛来する予想が掲載されました。

《全国各都市の週間予報》を画像で掲載しています。

黄砂は春に多い

黄砂は春に観測されることが多く、空が黄色に霞んで見えることがあります。

国内１１地点（札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・那覇）の１９９１年～２０２０年の黄砂現象が観測された日数を月別に集計した平年値では、黄砂の《３月～５月》の観測は〈３月は4.4日〉〈４月は6.2日〉〈５月は2.7日〉となっています。

なお、東京・大阪以外の観測は２０２４年３月末に終了しています。

黄砂は中国大陸から

黄砂は東アジアの砂漠（ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など）や黄土地帯から強風により吹き上げられた多量の砂じん（砂やちり）が、上空の風によって運ばれ日本にやってきます。中には〈黄砂〉が太平洋を横断し、北米やグリーンランドへ輸送されたことも報告されています。

黄砂の粒子を比較すると（１マイクロメートルは１ｍｍの１０００分の１）

髪の毛 ＞ スギ花粉 ＞ 黄砂 ＞ ＰＭ2.5 となっています。

黄砂はスギ花粉より粒子が小さく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する場合があるようです。

黄砂飛来時には屋外で長い時間過ごすと症状がでやすいため、呼吸器に疾患がある小さなお子様や、高齢の方は、体調に応じて外出を控えてもいいかもしれません。

黄砂のシミュレーション２０日（金）～２２日（日）

シミュレーションでは２２日（日）に日本に飛来する予想です。また、２３日（月祝）以降も日本に影響があるおそれがあります。

全国の週間予報（２１日（土）～２６日（木））

各都道府県の週間予報（２６日（木）まで）を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。

土曜日からの３連休は、春本番の陽気ですが「２２日（日）と２３日（月祝）」は「黄砂と花粉のダブルパンチ」の可能性があります。アレルギー症状が出る方は、ご注意ください。

