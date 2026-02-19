１５日、海南省海口市の果物市場でトロピカルフルーツを購入する客。（海口＝新華社記者／陳子薇）

【新華社海口2月19日】中国海南省は春節（旧正月）連休（2月15〜23日）期間中、訪問客数がピークを迎え、消費熱も一段と高まっている。

11日に開業した居住者向け日用品免税店は、政策の対象範囲がさらに拡大し、連休中に人気が上昇し続けている。

世界の多彩な商品の中で、細部までデザインにこだわった衛生・パーソナルケア用品や家庭用洗剤、各種スナック菓子が人気を集め、買い物客のショッピングカートに欠かせないアイテムとなっている。

海南省での「買い物リスト」は免税品だけにとどまらない。トロピカルフルーツも人気で、金色のパッションフルーツ、甘いパラミツ（ジャックフルーツ）、みずみずしいレンブ（蓮霧）が丁寧に包まれ、観光客の荷物の中で南国の香りを放っている。

地元の特色ある文化クリエーティブ商品も好評で、リー族の伝統衣装をモチーフにしたスカーフやハンドバッグ、冷蔵庫用マグネット、そしてヤシ殻など島の天然素材の生活小物が、実用性と文化の魅力を兼ね備えた買い物アイテムとなっている。

スーツケースが閉じられると、中には凝縮された「世界」が詰めこまれ、驚きと期待に満ちた荷物が人々と旅路を共にする。（記者/陳子薇）