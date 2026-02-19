テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１９日、ミラノ・コルティナ五輪を報じた。

スノーボード女子スロープスタイルで初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得。また男子では中国の蘇翊鳴が金メダルに輝いたことを伝えた。

スタジオには解説としてスノーボーダーの田中幸が出演。深田と蘇翊鳴はともに日本人の佐藤康弘コーチに師事していると紹介。佐藤コーチと深田、蘇翊鳴の３人が抱き合うシーンの映像とともに「優秀な指導者が（日本に）たくさんいるというところで、日本の指導者に教えてほしいから海外の選手が日本のコーチにお願いするくらい、日本のコーチのすばらしさがある」と語った。

これに元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「（蘇翊鳴は）今現在もそうなの！？」と驚嘆。田中は「国境を超えて佐藤コーチが生み出してくれている」と述べた。

これに「これは教え子だから平等に応援しているんでしょうね。中国だとか日本だとかないんでしょうね」と玉川氏。田中は「その垣根をスノーボードというスポーツで壊していきたいと言っていましたね」と佐藤コーチの言葉を明かすと「いいね〜！」と玉川氏らスタジオは感嘆していた。