【ワシントン＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは１８日、情報筋の話として、トランプ米大統領がイランに対して大規模な攻撃に踏み切る可能性があると報じた。

イランの核開発計画を巡る米国とイランの高官協議に関し、米政権内で合意成立に悲観的な見方が出ているとみられる。

アクシオスによると、米国が合意困難と結論づけた場合、昨年６月にイランの核施設を空爆した時よりも大規模で、数週間に及ぶ戦争に踏み切る可能性が高いという。その場合は、イスラエルとの合同作戦になるとしている。

トランプ大統領は１８日、ルビオ国務長官やイランとの高官協議に参加したスティーブン・ウィトコフ中東担当特使、娘婿のジャレッド・クシュナー氏らとホワイトハウスでイラン情勢を協議した。軍事攻撃の選択肢を含め、今後の対応を検討した模様だ。

キャロライン・レビット米大統領報道官は１８日の記者会見で、「イランに対する攻撃を行うべき理由や論拠は多くある」と述べた。一方で「イランにとってはトランプ大統領と合意を結ぶのが非常に賢明な選択だろう」と指摘し、高官協議での譲歩を促した。