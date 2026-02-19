「余計に苛立ちを覚える」首位アーセナル、後半AT被弾で最下位相手に痛恨ドロー。指揮官は落胆「口にする言葉は怒りや悔しさ、失望から来るものばかり」
現地２月18日、プレミアリーグ第31節で首位アーセナルは、最下位ウォルバーハンプトンと敵地で対戦した。
５分にブカヨ・サカが先制点を挙げ、56分にはピエロ・インカピエが追加点を奪う。盤石な試合運びを見せていたかと思われたが、61分に失点すると、90＋４分にはリッカルド・カラフィオーリのオウンゴールで同点弾を献上。２−２の引き分けに終わった。
前節のブレントフォード戦は１−１で、アーセナルはこれで２戦連続のドロー。まだ同節を消化していない２位マンチェスター・シティとの勝点差は５。2003-04シーズン以来の優勝へ一時はトップを快走していたが、ここにきて足踏みしている。
この現状にミケル・アルテタ監督は落胆している。クラブ公式サイトによれば、指揮官は試合後、「結果には非常に失望しているが、原因は我々にある」と切り出し、こう語っている。
「本当に厳しい状況だ。自分たちの責任だから余計に苛立ちを覚える。こういう時は、プレーで語るべきだ。なぜなら、ここで今、口にする言葉は怒りや悔しさ、失望から来るものばかりで、チームの前進に役立つものは何一つないからだ。
問題は、試合に臨む姿勢や意欲ではない。後半には多くのミスが重なり、２点目を奪ったにもかかわらず、主導権を握れなかった。ゲームをコントロールできていると感じた瞬間は一度もなかった」
土壇場での失点など、不安定なパフォーマンスから22年ぶりのタイトル獲得に暗雲が漂うなか、アーセナルは次節、22日に敵地でトッテナムと相まみえる。注目のノースロンドンダービーを制して、悪いムードを断ち切れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
