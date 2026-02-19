「日本の天才が加入する」24歳日本人FWが10度のリーグ制覇を誇るフランス古豪に移籍の可能性！地元メディアが報道「ファンは熱狂」
昨夏に湘南ベルマーレからデンマークの強豪ブレンビーに移籍したFW福田翔生に、フランス２部の古豪サンテティエンヌが関心を持っているようだ。
『SCORE.FR』は２月17日、「日本の天才が攻撃陣に加入する」と題した記事を掲載。『Tribune.Asse』の情報を元にこう報じた。
「サンテティエンヌでは夏の移籍市場がすでに始まっている。フィリップ・モンタニエ監督の下でトレーニングが再開されているにもかかわらず、クラブ首脳陣はチームの将来的なニーズを先取りしている。今週火曜日、Tribune.Asseが報じたところによると、攻撃的選手の最初のターゲットが明らかになった」
「ASSEの報道によると、現在ブレンビーに所属する24歳の日本人ストライカー、ショウ・フクダに興味を示しているという。この情報はファンの間で熱狂的に共有されているものの、より信頼できる情報筋による確認はまだ行われていない。サンテティエンヌはリーグ・アンへの継続的な復帰を目指し、攻撃陣の強化を図っていることは明らかであり、この日本人選手のユニークなプロフィールは、クラブの野望と合致する可能性がある」
同メディアは「今シーズン、この日本人ストライカーは４ゴール・１アシストと、まずまずの成績を残しているが、目を見張るほどではない。『トランスファーマルクト』はフクダの移籍金を120万ユーロと見積もっており、サンテティエンヌにとって金銭的に手頃なターゲットとなっている」と綴り、こう続けた。
「フクダは攻撃面での万能性に加え、機動力とチームプレーへの理解力で際立っている。これらの資質は、流動的な攻撃プレーが求められるシステムに素早く適応できる選手を求めているモンタニエ監督にとって魅力的に映るかもしれない」
10度のリーグ・アン制覇の誇る伝統クラブへの移籍は、果たして実現するのか。続報が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
