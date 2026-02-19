松坂桃李、間宮祥太朗、斎藤工ら豪華著名人が、2月18日に行われたエルメス（HERMES）のファッションショーイベント「BRIDGE OF LIGHT」に登場。様々なファッションメディアのSNSで動画やランウェイショットが公開されている。

【動画＆写真】松坂桃李・間宮祥太朗・斎藤工・角野隼斗らが登場したエルメスのショー①～③

■「歩くっていうシンプルなことなんですけど、難しさがあって、奥深さがあって。いい刺激になりました」（松坂桃李）

イベントが行われたのは、東京・銀座周辺の現在は使用されていない東京高速道路（KK線）。

『GQ JAPAN』公式Instagramには、ランウェイの模様やコメント動画が投稿されている。

裏地のファーが温かそうなジップジャケットをまとった松坂桃李は開口一番「楽しかったですね！」。続けて「歩くっていうシンプルなことなんですけど、なんかすごく難しさがあって、奥深さがあって。いい刺激になりました」と語った。また、高速道路を歩くことにも「ワクワク感がありました」と笑顔を見せている。

一方、グレーを基調としたマフラー＆カーディガン姿の角野隼斗は「これだけ“歩く”ことに注意を向けることは初めて。いろんな気づきがありました」とコメント。建築家の藤本壮介は、会場について「ランウェイの屋根も美しくて。建築家としても楽しむことができました」と語っている。

『VOGUE JAPAN』公式Instagramでは、ランウェイの動画を公開。松坂、角野、藤本に加え、スカーフ＆大きなバッグをあわせたコーディネートが印象的な笠松将、シックなグレーのタートルネックを中心にしたルックの斎藤工、フードのついたレザージャケット姿の間宮祥太朗、カーディガン＆ストライプパンツで大きなバッグを持った歌舞伎役者の市川團子、さらにシェフの小林圭やバレエダンサーの栗山廉らも映し出されている。

『FASHIONSNAP』では、モデル一人ひとりのランウェイショットなどが公開されており、それぞれの着こなしがよりはっきりと確認できる。

これらの投稿に、SNSでは「桃李くんモデルモードでかっこいい」「笠松さんの着こなしが素敵」「角野さん多才！」「みんなスタイルよすぎる」「工くんさすがの風格」「イケメン揃い」「推しがいっぱい出てきて眼福」といった声が続々と届いている。

■『GQ JAPAN』ランウェイ＆コメント動画

■『VOGUE JAPAN』ランウェイ動画

■『FASHIONSNAP』ランウェイショット