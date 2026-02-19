19日11時現在の日経平均株価は前日比424.86円（0.74％）高の5万7568.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は890、値下がりは642、変わらずは59。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を168.46円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が92.25円、フジクラ <5803>が25.24円、住友電 <5802>が20.89円、ディスコ <6146>が19.39円と続く。



マイナス寄与度は28.08円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が14.04円、コナミＧ <9766>が13.37円、ＳＢＧ <9984>が12.84円、リクルート <6098>が9.33円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、海運、銀行と続く。値下がり上位にはパルプ・紙、繊維、保険が並んでいる。



※11時0分11秒時点



株探ニュース

