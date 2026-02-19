【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１３日の１８日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、深田茉莉（１９）（ヤマゼン）が優勝し、冬季大会で日本女子史上最年少の金メダリストとなった。

日本勢の金は今大会５個目で、冬季史上最多の１９９８年長野大会に並んだ。

ビッグエアとの２冠を狙った村瀬心椛（ここも）（２１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は銅だった。今大会の日本勢のメダルは計２２個となった。

◇

１９歳の新星が頂点に駆け上がった。激戦を制した深田は満面の笑みで表彰台に立った。「信じられない。スノーボードをやってきて良かったなと心から思える瞬間だった」

１３歳で本格的に競技を始めた。前回北京五輪後の２０２２年１２月、１５歳でビッグエアのワールドカップに初出場し、初優勝。驚異的な成長曲線を描いて迎えた初めての五輪だ。

ビッグエアは９位。その後、メダルを獲得した村瀬と食事した際、「スロープスタイルは２人で絶対にやってやろう」と励まされ、健闘を誓い合ったという。ともにベストの滑りを披露し、メダルを獲得した。

村瀬が「今後も２人で先陣を切ってトップで頑張りたい」と言えば、「プッシュし合い（高め合い）、今の自分を超えられるようにたくさん練習したい」と深田。スノーボード日本女子の明るい未来を予感させる決勝だった。