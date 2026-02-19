◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの女子スロープスタイル決勝で金メダルを獲得した深田茉莉選手を指導している佐藤康弘コーチが取材に応じました。

金メダル獲得に「めちゃくちゃうれしいです」と率直に喜びを表現しました。「スロープスタイルはすごく難しいんですけども、そこでとれたのは今までの練習が間違ってなかったと深田選手が証明してくれて、ここから感謝したいと思います」と深田選手へ感謝の気持ちも口にしました。

直前の合宿で佐藤コーチは深田選手とケンカをしたといいます。「そこで僕は彼女の殻が破れたなと感じて。これはいけるかもっていう。先生と生徒っていうところだけではなく、彼女の中から湧き上がるものが必要なんですけど、それを練習中に言い返してきてくれたのがカギだなって思いました」と笑顔。

試合後にも「喧嘩してよかったって彼女から言ってくれました」と明かした佐藤コーチ。今後については「明日4時半集合ねって。練習しますよって冗談ですけど」と笑みを浮かべる様子もありました。

またスノーボード男子スロープスタイルで優勝した蘇翊鳴選手も指導。男女ともに教え子2人がこの種目を制して、さらに2人から金メダルかけられる様子もあり、「ダブルで」と頬を緩めました。