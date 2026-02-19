ジュネーブでの三者協議に臨むロシア、ウクライナ、米国の代表者ら/National Security and Defense Council of Ukraine Handout / AFP / Lehtikuva

（CNN）ウクライナ、ロシア、米国の代表者による和平協議の2日目が18日、スイスのジュネーブで行われ、約2時間で終了した。ロシア大統領補佐官のウラジーミル・メジンスキー氏が明らかにした。

ロシア代表団を率いたメジンスキー氏は、協議は「困難ではあったが、実務的だった」と述べ、新たな協議ラウンドは「近い将来」に開催されるとの見方を示した。

ウクライナ代表団トップを務めたルステム・ウメロウ氏は、協議は「集中的かつ実質的」で、「一定の進展」があったと述べた。

ウクライナのゼレンスキー大統領は協議には出席しなかったものの報告を受け、記者団に対し、進展はあったものの「双方の立場は依然として異なっており、交渉は容易なものではなかった」と述べた。

18日の協議開始時点で、ゼレンスキー氏はロシアが「交渉を長引かせようとしている」と非難した。

ゼレンスキー氏はまた、トランプ米大統領の特使であるスティーブ・ウィトコフ氏とトランプ氏の長女の夫ジャレッド・クシュナー氏からなる米国代表団に謝意を表明。ロシアの交渉担当者との協議で「細部への配慮」と「忍耐」を示してくれたと語った。

ウィトコフ氏は協議初日の17日、戦争の終結に向けて「意義ある進展」があったと述べていた。ウクライナとロシアとの戦争は来週で5年目に突入する。