【あつまれ どうぶつの森：更新データ「Ver. 3.0.1」】 2月19日 配信開始

任天堂は2月19日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「あつまれ どうぶつの森」において、更新データ「Ver. 3.0.1」の配信を開始した。

今回の更新データでは、島のホテルから屋外に出た際にゲームの動作が通常より遅くなる不具合のほか、タヌキ商店でまめきちとつぶきちがプレーヤーのあとをついてこなくなることがある不具合などを修正。このほかにも、いくつかの調整や不具合の修正が行なわれている。

また、Nintendo Switch 2向けの更新点として、島の屋外にいるとき画面奥に見える水平線近くの雲がずれて表示され、不自然に青空の一部が見えてしまう不具合を修正しているほか、コントローラーの振動の強さをNintendo Switchでプレイする時と同じくらいの強さに修正している。

更新データ「Ver. 3.0.1」の内容

(C) Nintendo

