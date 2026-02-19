ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で金メダル、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。日本勢がダブル表彰台となったなか、セレモニー直前に生まれた心温まる光景が話題となっている。

日本スノーボード界の躍進が止まらない。ともに3回目に完成度の高いランを見せてスコアを伸ばし、五輪初出場の19歳深田が頂点に立ち、女子ビッグエアとの2冠を狙った村瀬はメダルを手にしながらも、悔し涙を流した。

深田は表彰式を前に、観戦に訪れていた家族ら関係者と抱擁し、嬉し涙を流した。そしてスタッフに促されてセレモニーに向かう途中、通路の先から「マリ！」と声をかけられると、駆け寄った。

深田が抱擁をかわした相手は、同日の男子スロープスタイルで金メダルを獲得したスー・イーミン（中国）。2人はともに佐藤康弘コーチに師事している間柄だ。スー・イーミンは笑顔で深田に「おめでとう。ヤバイ、ヤバイ」と声をかけて、19歳での金メダル獲得の快挙を称えた。

中継映像でこの光景を見た日本のファンも「深田茉莉選手をお祝いするイーミン選手の『ヤバイ ヤバイ』」「イーミンと日本勢は仲良しやね」と反応。男子ビッグエア決勝で銅メダルを獲得した際には、金メダルの木村葵来、銀メダルの木俣椋真を祝福するスポーツマンシップが話題になったが、今回も国境を越えてお互いの健闘を称え合った。



