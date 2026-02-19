箱根は当日変更…「悔しいでは表せない悔しさ」

宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ2026（6区間、82.0km）が2月8日、沖縄県の宮古島市陸上競技場を発着点に行われた。年始の箱根駅伝に出走した12大学が単独出場し、箱根3連覇を果たした青山学院大が初優勝を達成。合宿を兼ねた交流色の強い大会ではあるが、年々、競争環境は激しさを増している。そんな中、3位に入った国学院大に、タスキを掛ける背中から強い覚悟が漂う選手がいた。アンカーの吉田蔵之介（3年）である。音楽グループ「ケツメイシ」のリーダー大蔵さんの長男としても知られる。1、2年時に続けて箱根路を走るも、今年は当日変更で出走できず。「悔しいという言葉では表せない悔しさ」から約1か月。新チームで臨んだ初の駅伝で、次への一歩を踏み出した。

ゴールテープを切ると、仲間に迎えられた吉田は両手で頭を抱えた。

トップと1分28秒差の4位でタスキを受け、終盤に東洋大を抜いて3位でフィニッシュ。56分53秒は6区（18.6km）1位と5秒差の区間3位と決して悪いタイムではない。大会3連覇こそ逃したものの、レース中盤で優勝争いから後退したチームの追い上げに貢献した。吉田の安定感のある走りに対し、前田康弘監督も「表彰台を死守してくれた」と一定の評価を示した。

ただ、当の本人は反省が口を突いた。

「区間賞を狙うというよりも、優勝するために宮古島まで来たので、すごく悔しい思いがあります。チームに勢いをつけられなかったことは申し訳ないです」

新チームで副キャプテンの一人に就いた吉田。伴走車から背中を見ていた前田監督が「後ろから見ていて、チームの順位を浮上させるという気持ちをすごく感じました。今までは先輩に頼り切りだったけど、最上級生になり、『自分がやらなきゃいけない』という気持ちを持ってくれていたと思います」と言ったように、その走りや言葉の端々からは、強い責任感がにじんだ。

原動力はチームを率いる立場だけではない。個人として雪辱を果たしたい思いもある。

箱根路において、1年時に9区7位、2年時に10区3位という好結果を残した。とりわけアンカーを務めた2年時は、それまでの国学院大にとって過去最高タイとなる総合3位でゴールテープを切り、近い将来の優勝を予感させる象徴的なシーンとなった。

だが迎えた今年の第102回大会。吉田は当日変更で10人の枠から外れた。「箱根駅伝のために1年間かけて準備してきたので、悔しいという言葉では表せないくらい、悔しかったです」と率直に振り返る。

チームは過去最高順位をさらに更新する総合2位。ライバルの青山学院大には及ばなかったが、10時間40分7秒は大会新記録だった。大学、そして箱根駅伝に新たな歴史を刻んだ仲間たちの走りを、吉田はコースの外から応援するしかなかった。

その無念さを、どう成長の糧にするか。「来年、もし自分が箱根を走ったときに、まわりの人たちから『去年外れてよかったんじゃないか』『あの悔しさがあったからこそ、この走りができたんじゃないか』と言ってもらえるような走りをしたい。それに向けて、1年間やっていきたいです」と語る姿からは、必死に前を向こうとする心情が読み取れた。

「攻めの走りを」理想像は先輩の高山豪起

単独走が多い箱根復路を2度にわたって任されたことからも分かるように、イーブンペースで走れることが持ち味の吉田。ただ、それは長所であると同時に、破るべき殻でもあると考えている。掲げるのは「攻めの走り」だ。

「イーブンペースで押していく癖があって、それを脱却できない限り主力にはなれないと思っています。今日も守りの姿勢に入ってしまった部分があったので、反省しています。これから1年をかけ、攻めの走りを身に付けていきたいです」

前田監督も「彼は刻んで走ることを得意としていますが、自分にはスピードがないと思い過ぎています。最初から攻めて、突っ込んで走って、その後も粘るという走りがまだできない。箱根の往路を走るくらいの気持ちでやってほしいですね」と課題感を共有する。

吉田が描く理想像は、先輩の高山豪起（4年）である。1年時から毎年箱根に出走し、8区13位、10区10位、5区14位と全て二桁順位だったが、今年の箱根では7区を1時間54秒という歴代2位の好タイムで駆け抜け、区間賞を獲得した。序盤からハイペースで突っ込み、我慢強い走りで4位から2位に順位を上げた。

その快走ぶりを目の当たりにし、吉田は「（9区、10区あたりも）狙っていきたいですが、往路も走れる力がありながら復路を任された高山さんのような選手を目指したいです」と今後を見据える。改善点に挙げるのは筋力とスピード。「スピードを生むための筋力不足を感じています。今年はトラックでスピードを磨き、最後の数キロを1キロ2分50秒前後で押していける力をつけたいです」と意気込む。

三大駅伝で主力を張り、国学院大の箱根初優勝に貢献することが最終目標だが、先を見過ぎることはない。4月にある第105回関東インカレのハーフマラソンで「優勝を取りに行きたい」と、目の前の目標に照準を合わせる。その積み重ねが、自身のレベルを押し上げていくと信じている。

悔しさを推進力に変え、殻を破ることができるか。大学4年間の集大成で、周囲だけでなく、自らも「去年箱根メンバーを外れてよかった」と思える走りを体現するための歩みは、始まったばかりだ。



（長嶺 真輝 / Maki Nagamine）