21日・福島戦のウォーミングアップ開始前に実施

RB大宮アルディージャは、2月21日に行われる百年構想リーグの福島ユナイテッド戦で、ウォーミングアップ開始前にピッチ内でファッションショーを行うと発表した。

2024年に飲料大手レッドブル社に経営権が移譲されている大宮はコラボレーション企画が増えているが、今回はレッドブル本社のグッズ制作チームがウェアをデザインしたという。Tシャツ、パーカー、トレーナーなどのラインアップを「スタジアムコレクション」として、選手たちが着用した写真も公開されている。

そして、これらのウェアについて21日にホームのNACK5スタジアム大宮のピッチ内でファッションショーを実施。元テラスハウス出演者の又来綾さんと、山岳ランナーの上田瑠偉氏がモデルを務めるという。

又来さんは大宮を通じ、当日のイベントに向け「初めまして！ 生まれも育ちも埼玉の又来綾です！ RB大宮アルディージャという埼玉を代表するチームに携わることが出来、とても光栄です！当日は会場を盛り上げられるように頑張ります！」と意気込みをコメントしている。

開幕2連勝スタートで勢いに乗りつつある大宮は、キックオフ前の新たな企画でスタジアムの空気を盛り上げて3連勝を狙う。（FOOTBALL ZONE編集部）