2026年3月31日（火）に開業25周年を迎える「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

パーク開業25周年を前に「より選ばれる企業」を目指して、パーク運営の原動力となっているクルー（従業員）への包括的な投資を一層促進し、2026年3月1日付で正社員の給与について平均6.5％の昇給が実施されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「3月より正社員の給与を平均6.5%アップ」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。

2025年に開催された大阪・関西万博での盛り上がりの熱をそのままに、アニバーサリーイヤーを迎えるパークでは国内外からより多くのゲストをお迎えし、次の四半世紀に向けてもさらに魅力的なエンターテイメントを提供し続けていきます。

そして、パーク開業25周年を前に「より選ばれる企業」を目指して、パーク運営の原動力となっているクルー（従業員）への包括的な投資を一層促進し、2026年3月1日付で正社員の給与について平均6.5％の昇給を実施。

また、報酬面にとどまらず、25周年に向けて、2025年より毎月実施されているクルーへ感謝を伝えるプログラムを2026年も継続して充実させるとともに、職場環境の改善にも取り組みます。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

クルーカフェの充実、ワードローブ棟（制服貸与設備）の増設、オアシスプロジェクト（クルーの熱中症対策）の活動強化、レストルームの拡充、オフィスのリノベーションなど、一人ひとりが自分らしく活躍できる環境づくりを推進。

パークでは2001年の開業以来、業界の常識にとらわれず、多種多様なエンターテイメントを先駆けて展開し、ゲストが“何を望んでいるのか”を追求し続けながら、挑戦を恐れずに変革を推進してきました。

クルー一人ひとりが主体的に考え、ゲストや地域の方々、パートナーの方々とともに歩んできたからこそ、この25年もの間、国内外から足を運んでくださるゲストが着実に増加し、パークが成長を遂げてきたものと感じています。

2025年の大阪・関西万博では大阪ベイエリアが国内外から大きく注目されましたが、この熱量を一過性のものにすることなく、まもなく開業25周年を迎える私たちユニバーサル・スタジオ・ジャパンが受け継ぎ、クルー一丸となって地元の方々と協力しながら、これからも大阪・関西を元気に盛り上げ

ていきます。

開業25周年を迎え、クルーへの感謝も“NOLIMIT！”に

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

これまでも、報酬の強化はもちろんの事、スキルアップやキャリアアップのための各種研修や楽しく働きやすい職場環境の整備、福利厚生の充実といった「クルーへの包括的な投資」によって人材の定着化と採用活動を強化。

世界屈指のテーマパークを安定的に運営するために必要な人材を採用してきました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

まもなく開業25周年を迎えるにあたり、パートおよびアルバイトで約1万2千名、全体で約1万5千名在籍するクルーには、これまでの活躍への感謝の気持ちを届け、クルーの一員であることに誇りが持てる「特別な1年」になるよう様々な社内プログラムも企画されています。

“ありのままの本当のジブン”に出会い、より多様な人材が輝く職場へ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ゲストはもちろん、クルーにとっても、“ありのままの本当のジブン”に出会って楽しんでもらう『Discover You』と、パーク25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見してもらう『Discover USJ』と2つの意味を持たせている開業25周年のテーマである『Discover U!!!』

1人ひとりが自分らしさを解き放ち、その個性が重なり合うことで、ますます魅力的なパーク運営を一丸となって目指していきます。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

引き続きパークでは、アトラクション、レストラン、ショップ、セキュリティ、ショー、技術など20以上の職種を募集でクルー採用を実施。

テーマパークのファンのみならず、遠方からの志望者、ミドル・シニア層、外国人の採用にも積極的に取り組み、より多様な人材が輝いて働くことができる企業を目指しています。

パート・アルバイトの時給については、2026年3月1日付で一律70円引き上げ、1,330円〜1,660円とすることが決定しました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ゲストやクルーの仲間たちと心を通じ合わせて、ありえないほどの笑顔・涙・興奮・感動といった、どこにもない瞬間を生み出す存在であるために日々パークでの業務に励む、このパークが誇る最高のアトラクションでもあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクルーたち。

今後も「より選ばれる企業」を目指し、働きやすい職場作りを促進することにより、クルーのより一層の採用拡大と定着化を目指します。

