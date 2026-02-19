「学生グループ限定食べ放題コース」がソフトドリンクも飲み放題に

写真拡大

　レインズインターナショナルが展開する牛角では、春の学生シーズンに合わせ、平日限定で販売している「学生グループ限定食べ放題コース」を対象に、24日から4月22日までの期間、「ソフトドリンク飲み放題」を無料で提供するキャンペーンを実施する。

【写真】2500円でデザートまで…「学生グループ限定食べ放題コース」メニュー

　同コースは、学生に焼肉をもっと気軽に楽しんでもらいたいという想いから誕生した、平日・学生限定の食べ放題。価格は1人2500円（税込）で提供している。

　昨年7月に約2ヶ月間の期間限定メニューとしてスタートした同コースは、想定を上回る反響となり、同年9月に定番メニュー化が決定。現在では、毎月約1万人の学生に利用されるなど、多くの学生に支持されている。

　そして今回、進学・進級を前に新たな環境へ踏み出す学生を「食」を通じて応援したいという想いから、「学生グループ限定食べ放題コース」を注文した人を対象に、「ソフトドリンク飲み放題」を無料で提供する。