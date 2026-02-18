「魔性の女」と称される31歳の"8頭身"レースクイーンが、現役内科医と初デートへ。船の上で手を繋いだり、ハグをしたりし、急接近する一幕があった。

【映像】9頭身レースクイーン、美脚すらり水着姿（全身あり）

2月18日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#2が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

初日の最後に結果が発表された「1stモテVOTE」で、最も多くの男性票を集めた、レースクイーン兼タレントのもえ（31）。シーズン1の参加者でもえの友人でもあるひろやす（33）は、もえの印象について「魔性の女みたいなイメージ」とインタビューで話していたのだった。暫定クイーンに輝いた“魔性のモテ女”は、2日目のプールパーティーでもその魅力を存分に発揮。上下白のビキニに身を包み、プールサイドに姿を現したもえは、まぶしいほどの美しさと色気をまとっていた。

プールパーティーでは、暫定クイーンのもえと4人の男性メンバーに、タトゥーシールを選ぶミッションが用意された。男性はデザインが異なる4枚のタトゥーシールの中から、1枚を選択。もえが選んだシールと一致していた男性には、ごほうびが与えられた。

たかしはこのミッションの勝者となり、もえのデコルテにシールを貼ることになった。たかしは「慣れてないけど…」とやや戸惑いながらも、もえの胸の少し上あたりに手を触れ、ビキニの紐をずらすと、シールをペタリ。続けて手で水をすくい、シールを濡らして肌に密着させた。

ドキドキのミッションを終えた後は、2人で地中海クルーズへ。「プールパーティーどうだった？」などと会話を交わした後、たかしがドキッとする言葉を口にした。「もうちょっと近づきたいな。手つないでいい？」。たかしはもえと指を絡めて手をつなぎ、甘いムードが2人を包み込む。そんななか、もえはたかしの目を見つめ「たかしくんが一番いい」と直球アピール。さらに「私は最後まで気持ち変わらないと思う」と宣言した。その後、たかしは「立ってもらっていい？」とお願いし、もえをハグ。もえの体をギュッと抱きしめながら「もっとこうやって一緒にいたいと思ってる。もえを支えます」と真剣に語りかけていた。