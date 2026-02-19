プロスノーボーダーでスノーボード解説者の田中幸さんが19日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。同競技のミラノ・コルティナ五輪スロープスタイル（SS）を解説した。

女子SS決勝では、五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）が金メダル、ビッグエア（BA）金メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。また、男子SSでも五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得しており、ビッグエア（BA）に続き男女アベック表彰台の快挙となった。

これでスノーボードでの獲得メダルは9個（金4個、銀2個、銅3個）で、日本選手団の獲得メダル数は22個（金5、銀6、銅11）となった。金メダル数は5個は98年長野大会に並ぶ冬季五輪最多となった。

田中さんは、日本のメダルラッシュの要因について「エアマットなどの施設（の充実）もそうなんですけれども、本当に優秀な指導者がたくさんいる」と指摘。「日本の指導者に教えてもらいたいので海外の選手が日本のコーチに指導をお願いするくらい、日本の素晴らしさというのもとても大きいと思います」と話した。

ちなみに女子SSで金メダルの深田を指導している佐藤康弘コーチ（51）は、男子SSで金メダルの蘇翊鳴（22＝中国）のコーチも務めている。