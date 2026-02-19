短距離走はスタートが勝負！“利き足”を後ろに引いて視線は斜め下。レースに勝つための姿勢や足の運びを解説

足が速い人とそうでない人の走り方は何が違うのだろう。

運動会や体育祭でリレー選手に選ばれたい！走りは得意なのになぜかスタートで出遅れる…。短距離走はちょっとした差で勝敗が左右される。

実はレースに勝つためにはいくつかのコツがある。

スタートで力強く飛び出すための「正しいかまえ方」や「足の運びと腕の振り」、さらに最後まで全力で走り切る「ゴール前の視線」などについて、数多くのアスリートや子供たちを指導してきた、アスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長に教えてもらった。

スタートダッシュで差をつける！

「短距離走の場合、スタートダッシュで勝てればそこから逆転される可能性は非常に低くなります。まずは正しいスタートのかまえから覚えましょう。



最近は高学年になるとクラウチングスタートを採用する小学校もありますが、今回は主流のスタンディングスタートでスタートからゴールまで、場面ごとに切り取って解説します」

スタンディングスタートで大事なのは、全身を正面に向けてかまえること。腰を開いて足先を斜めに向けてスタートの姿勢をとる人がいるが、これはマイナスだ。

速く走るためには体も足先も進行方向に向けなければ、効率的に移動することはできない。

【正しいスタンディングスタートのかまえ】

・全身を正面に向ける

・一方の足を後ろに引き、背筋を伸ばして前傾

・前足と反対側の腕を前に出す

・前足に体重をかけ、膝を深く曲げる

・後ろ足のかかとは自然と浮く

・前に出した腕は軽く曲げ、後ろに引いた腕は曲げずに力を抜いて自然にかまえる

・視線は足元から数10センチ先に向ける

後ろに引く足は「利き足」の方が力強いダッシュができる。両足を揃えて立ち、体を前に倒した時に自然と出た足が利き足となる。

スタートのかまえが出来たら、両足の膝を軽く下に落とし、合図と共に前足で地面を強く押して飛び出す。この時、後ろに引いた腕を思い切り前に振り、その推進力で後ろ足を強く引き上げる。

視線は体の軸に対して直角が理想だが、難しければ下を向いていても大丈夫。前を見てしまうと頭が後方に下がりブレーキがかかるので、視線を上げないように注意する。

股関節を前後に大きく開き、最初の3〜4歩はつま先だけで着地するよう意識する。ここまでがスタートダッシュの走りだ。

スタートダッシュの後は加速期に入る。

加速期は歩幅を広げると同時に回転数も上げ、より大きく移動する時間帯だ。

加速期の注意点

加速期に入ったら前傾させていた上体を徐々に起こしていく。上体を起こすことで自然と視線も前に向く。

そして大きく弾みながら走ることを意識しよう。できるだけ高くジャンプして空中にいる時間を長くした方が股関節を大きく動かすことができ、足を速く回転することもできる。

つま先はゴールに真っすぐ向けて走る。ガニ股や内股は力を向ける方向が斜め前になるのでスピードが出ない。腕は後ろへ大きく、前へ小さく振る。

地面からの反発力を最大限に得るためには、着地面積を狭くし、体の真下に足が着くように意識する。体を1本の棒にしたイメージで、足首や膝、腰の関節をなるべく曲げないようにして、つま先、母指球、土踏まず、かかとの順で着地する。

足の裏全体で着地したり、足が体の前で地面を捉えると、重心が後ろになりブレーキがかかってしまう。また、斜め下に加わった着地の力と、その反動で生じる地面からの反発力がぶつかり合い、ハムストリングス（太ももの裏側の筋肉群）の肉離れの原因にもなる。

「早くゴールしたいからと足が体の前に出てしまうと、かかとから着地するので、踏み込んだ時に大きな負荷がかかり筋肉同士がぶつかり合って肉離れを起こしやすくなります。ケガをしないためにも正しい足の運びを意識しましょう」

加速期でスピードに乗ると、いよいよゴールが迫ってくる。ダントツの1位なら両手を上げて余裕のフィニッシュでも良いが、接戦の時は最後まで気を抜かず走り抜く必要がある。

視線はゴールの2〜3メートル先

ゴールで注意したいのは「視線」と「姿勢」。

まず、視線はゴールの2〜3メートル先に置く。ゴール地点に視線を置くと、どうしてもゴールの手前でスピードを緩めてしまう。ゴールの2〜3メートル先を最終地点と考えてゴールを突っ切るようにしよう。

姿勢は、ゴールの直前で上体を前傾させ、胸をグッと前に突き出すようにする。

陸上競技のルールでは、「頭、首、腕、足を除いた胴体」がゴールラインに到着した時点をフィニッシュと定義しているので、頭や顔を突き出すのではなく、胸からゴールする。

「スタートは『前傾』、加速期は『上体を起こす』、ゴールで『再び前傾』と覚えてください。



カーブを走る時は歩幅を狭くして足を速く回転させるとスピードを落とさずに走ることができます。正しい姿勢と効率的な手足の振りができれば、きっとタイムは縮むはずです」

高林孝光(たかばやし・たかみつ)

アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。1978年東京都生まれ。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。雪印メグミルクの「かんたん骨（コツ）体操」の考案・指導者。よみうりカルチャーセンター北千住で定期的に「健康講座」を開催。成長期応援サプリ「GPCワン」アンバサダー。主な著書に「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）、「身長は伸びる！」（自由国民社）などがある。

