M!LK、「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」リリース日に1万人集結 4曲を熱唱し魅了
楽曲「イイじゃん」がSNSを中心に大流行し、『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場を果たした5人組のダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が18日、ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にてスペシャルイベントを開催。この日は両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」のリリース日で、フリー観覧ということもあり、平日にもかかわらず、約1万人ものファンが駆け付けた。
【写真多数】会場大盛り上がり！1万人のファンから声援を受けたM!LK
昨年10月に配信リリースされた「好きすぎて滅！」は、ミュージックビデオ（MV）の再生回数が5000万回を突破し、SNS総再生回数は30億回を超えるヒットを記録。さらに、2月9日に先行配信された「爆裂愛してる」も自己最高初週再生数を更新するなど、注目を集めている。
シングルにはこの2曲に加え、文化放送『〜キミはひとりじゃない〜文化放送受験生応援キャンペーン』のキャンペーンソング「まちあわせ」、さらに「Love Drive」「クレッシェンド」を収録。多彩な楽曲が並ぶ1枚となっている。
この日のイベントでは、「好きすぎて滅！」を皮切りに、「イイじゃん」「チラチLOVE」「爆裂愛してる」を披露し、会場は大歓声に包まれた。
また同日、「爆裂愛してる」のMVも公開。シルバーに輝く月面やミラーボールの惑星など銀河を舞台に、M!LKが爆発的な愛を表現するスケール感あふれる映像作品に仕上がっている。勢いを増すM!LKが、リリース日をファンとの熱狂で彩った。
昨年10月に配信リリースされた「好きすぎて滅！」は、ミュージックビデオ（MV）の再生回数が5000万回を突破し、SNS総再生回数は30億回を超えるヒットを記録。さらに、2月9日に先行配信された「爆裂愛してる」も自己最高初週再生数を更新するなど、注目を集めている。
シングルにはこの2曲に加え、文化放送『〜キミはひとりじゃない〜文化放送受験生応援キャンペーン』のキャンペーンソング「まちあわせ」、さらに「Love Drive」「クレッシェンド」を収録。多彩な楽曲が並ぶ1枚となっている。
この日のイベントでは、「好きすぎて滅！」を皮切りに、「イイじゃん」「チラチLOVE」「爆裂愛してる」を披露し、会場は大歓声に包まれた。
また同日、「爆裂愛してる」のMVも公開。シルバーに輝く月面やミラーボールの惑星など銀河を舞台に、M!LKが爆発的な愛を表現するスケール感あふれる映像作品に仕上がっている。勢いを増すM!LKが、リリース日をファンとの熱狂で彩った。