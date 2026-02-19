足が速くなりたい人は「走力アップ体操」で“歩幅”を伸ばして！回転力やジャンプ力も上がる3つのドリル
「『足の速さ＝回転数×歩幅』です。
足の回転数は子供の時から大人になるまで、実はほとんど変わりません。中高生の1秒当たりの回転数が3.8〜4.0回なのに対して、男子100メートル走の世界記録保持者であるウサイン・ボルト氏ですら、これまでの最高の数値は4.8回と言われています。
つまり、速く走るためのコツは『歩幅』にあると言えます」
こう指摘するのは、運動機能評論家としても知られるアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長だ。
陸上競技には、歩幅を小さくとって足の回転数を増やす『ピッチ走法』と、1歩を大きくとる『ストライド走法』の2種類がある。速く走るためにはもちろん回転数も重要だが、回転数を上げるにはそれなりの時間が必要だ。
「手っ取り早く速くなりたい！」「来週の運動会に間に合わせたい！」という人は、“歩幅”を伸ばすことが速く走るカギとなる。
子供も大人もやれば速くなる「走力アップ体操」と3つのドリルを紹介する。
歩幅を伸ばす「走力アップ体操」
走力アップ体操は、股関節の可動域を広げ、走る上で重要なハムストリングス（太ももの裏側の筋肉群）を刺激するエクササイズだ。
【走力アップ体操】
（1）壁や柱など安定したものの横に立ち、足を肩幅に開く
（2）片手を壁や柱につけて、背筋を伸ばして右足のかかとを背中につける勢いで大きく後ろに振り、振り子のように太ももを前に振り上げる。出来るだけ速く10回繰り返す
（3）左足も同じように行う
ポイントは、足を後ろに振る時の力をできるだけ大きくすること。かかとをお尻に近付けることを意識して足を振り上げると、前に振る力も自然と大きくなり、走った時、前進するスピードがアップする。
また、股関節をダイナミックに動かすことで、腰椎（背の腰の部分）と大腿骨（太ももの骨）をつなぐ“腸腰筋”も正しく使えるようになる。足が速い人は腸腰筋をしっかり使っていることが研究で明らかになっている。まずは基礎的な「走力アップ体操」を日課にしよう。
速く走るためには腕の動きも重要だ。
ポイントは、足の動きとタイミングを合わせることと、振り幅を意識すること。
腕は「後ろへ大きく、前に小さく」
足が遅い人の大半は、腕と足を振るタイミングがずれていることが多い。
そこで、まずはこのタイミングを体に覚えさせるドリルを行う。単純なドリルに思えるかもしれないが、タイミングを習得すれば腕の振りと足の振りの両方の力で効率よく前に進むことができるようになる。
【腕と足のタイミングを合わせるドリル】
（1）足を肩幅に開いて立ち、右腕と左足を上げた状態でスタート
（2）右腕と左足を同時に下ろし、左腕と右足を同時に上げる
（3）この動作を20回繰り返すことを1セットとし、2セット行う
右腕と左足、左腕と右足の上げ下ろしのタイミングはあくまでも同時。どちらかが早すぎてもダメだし、同じ側の腕と足が一緒に上がっていてもダメ。
そして、レース中の腕の振りは「後ろへ大きく、前は小さく」が基本。
スタート時は推進力を得るために後ろから前に思い切り振るが、加速したら、後ろへ大きく、前に小さく振る。前に大きく振り続けると力が上に向き、前に進みづらくなってしまう。
ひじはたたんで体に近付ける。手をグーにするか、パーにするかは好みだが、グーにすると腕に余計な力が入り、振りが鈍くなる恐れがあるため、高林院長はパーを推奨する。
回転力を上げる「お尻たたき走り」
次は、かかとをお尻に近付ける「お尻たたき走り」。
ジョギングではひざを前に出す省エネの走り方をするが、スプリントではかかとをお尻に近付けて走る。その理由を高林院長は次のように説明する。
「フィギュアスケートのジャンプをイメージするとわかりやすいのですが、両腕を体の中心に集めた方が広げている時よりも速く回転できます。
スプリントも一緒で、体の中心に手足を近付けた方が足の回転力が上がります」
【お尻たたき走り】
（1）足のかかとでお尻をたたきながら走る
（2）20歩前進することを1セットとし、2セット行う
片方の足が着地した時に反対の足のかかとでお尻をたたくのがポイント。回転軸である股関節に足を近付けることで、足をスムーズに回転させることができる。
この動きが身に着くと、後ろに振った足の太ももが後方に流れることがなくなり、片方の足が着地した瞬間に、もう片方の足の膝が追い越すという理想のタイミングがとれるようになる。
股関節をダイナミックに動かすためのもう1つのドリルは、ジャンプ力を高める「腕の後ろ回しジャンプ」。
腕の後ろ回しジャンプ
走っている時は出来るだけ高くジャンプして、空中にいる時間を長くした方が股関節を大きく動かし足を速く回転することができる。
【腕の後ろ回しジャンプ】
（1）足を肩幅に開いて立ち、両腕を後ろに回して手先が太ももの辺りに来た瞬間に真上にジャンプ
（2）10〜20回ジャンプすることを1セットとし、2セット行う
ポイントは、着地した時に足首やひざ、腰の関節を曲げないこと。足を棒のように真っすぐにした状態で着地する方が、地面から大きな反発力がもらえ、より大きく弾んで前に移動することができる。
足が速くなることは徒競走やリレーだけでなく、サッカー、テニス、野球などさまざまな競技の役に立つ。最初に紹介した「走力アップ体操」はトップアスリートも実践しているという。
「速く走ることは人間の体に本来備わっている本能です。正しい走り方をマスターするとケガもしなくなります。足と腕のタイミングを合わせるだけでも速くなるので練習してみてください」
高林孝光(たかばやし・たかみつ)
アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。1978年東京都生まれ。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。雪印メグミルクの「かんたん骨（コツ）体操」の考案・指導者。よみうりカルチャーセンター北千住で定期的に「健康講座」を開催。成長期応援サプリ「GPCワン」アンバサダー。主な著書に「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）、「身長は伸びる！」（自由国民社）などがある。