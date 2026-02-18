スタイル抜群の水着美女たちが男性におんぶされ、密着した状態でプール遊びをする刺激的な映像が展開。スタジオから「おいおいおい！」「令和やぞ」とツッコミが続出した。

【映像】水着美女たちの"密着騎馬戦"の様子

2月18日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#2が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

2日目のメインイベント、プールパーティーにビキニ姿の美女5人がプールサイドに現れると、スタジオのYOUから「目のやり場に困りますね」と声が上がった。先頭で登場した暫定クイーンのもえは、抜群のスタイルが際立つ真っ白なビキニ姿を披露。その後ろには、花柄のビキニを身につけたるみが続いた。ほかの女性たちも抜群のプロポーションを見せつけ、男性陣を魅了した。

この水着美女たちとプールで戯れる機会を手に入れたのは、暫定キングの飲食店経営者・ユウキ（29）、モデルのたいせい（24）、会社経営者・俳優・熱波師のこうた（33）、内科医師のたかし（35）、俳優のゆうと（28）。全員でプールに入ると、男女でペアになり“騎馬戦ビーチボール”が行われた。“騎馬戦ビーチボール”は、男性が女性をおんぶし、ビーチボールを打ち合う遊び。当然のことながら、男女の体は密着した状態に。スタジオのせいやは「おいおいおい！」「令和やぞ！」と猛ツッコミを入れていた。

男性の背中に乗った女性たちは、楽しそうな笑みを浮かべ、ビーチボールをポンポン。最後はたいせいが頭でボールを打ち返し「最高！マルタ！」と叫び、“騎馬戦ビーチボール”は大盛り上がりで幕を閉じた。

いっぽうその頃、暫定キングおよびクイーンから指名されず、プールパーティーに参加できなかった5人は、夕飯の買い出しをするためマルタの街へ。こちらのチームに刺激的な展開はなかったものの、街で写真を撮ったりスーパーで買い物をしたりする中で、交流を深めていた。