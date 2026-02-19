オシムヘン、過去にユヴェントス移籍の可能性を告白 今後のオファーにも含み
ガラタサライは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）プレイオフ1stレグでユヴェントスと対戦。前半はビハインドで終えたが、後半に大量4ゴールを奪取し、最終的に5-2で先勝を収めて決勝トーナメント進出に前進した。
そんなガラタサライのエースであるナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンは過去にユヴェントスへ移籍があったことを告白。イタリア『La Gazzetta dello Sport』のインタビューに応じている。
最終的にガラタサライへレンタルで加わったオシムヘンは、トルコの地でもゴールを量産すると、翌年に完全移籍へ移行。しかし、ガラタサライ移籍前には当時ユヴェントスのスポーツディレクターを務めていたクリスティアーノ・ジュントーリ氏から接触があったことを明かしている。
「僕は他のセリエAのビッグクラブに所属する可能性もあった。ガラタサライとの交渉が始まる前にジュントーリが僕に電話してきて、ユヴェントスに引き抜こうとしていた。クラブ関係者の2、3人と話して、彼らは僕の獲得に興味を示してくれた。しかし、会長は決して僕を放出しようとはしなかった。いずれにせよ、興味はあった。そして、ユヴェントスからコンタクトがあったら、話を聞くつもりだよ」