「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

引き継ぎはサクッと、退職もさらっとなインド

インドは雇用の流動性が激しい。転職は当たり前で、解雇や自主退職に追い込むこともよくある話だ。日本企業の中には、本国の文化を引き継いでしまって解雇が複雑な社内プロセスを要するなどの理由から積極的にできないケースも散見されるが、インドの地場の企業は不要な人間をどんどん解雇する。

日本人のほとんどは、いくら退職が自由だとはいえ、繁忙期への配慮や自分が抜けた時の心配というものが心に浮かんでしまうようで、SNSへの悩みの投稿でもその手の相談はよく見かける。

しかし、インド民にはそのような悩みは全く感じられない。「自分は自分が辞める権利を行使しただけなので、後の調整は会社側でよろしく」といった感じである。無論引き継ぎはテキトーである。自分がいなくなる会社なのだからどれだけ貢献しようが、ボーナスにも評価にも影響ない。

損得を考えたときに「自分に明確な得が無い」と判断したときの“力の抜き具合”が非常に正直である。彼らからしてみると退職代行などが日本で流行るのは、全く意味がわからないだろう。

インド民の「図太いメンタル」を取り込もう

あっという間の一生の中で、現代日本人はどれだけ自分のために決断し、行動できているだろうか？ その決断や行動の中心に良くも悪くも他人を置いてばかりいないだろうか？

また、あなたが「自分の利益に徹した行動を取る」とき、それがどことなく卑しい行為、貪る行為のように見えてしまうときがないだろうか。

日本人はこの感覚も人としてあるべき自制心と捉えるが、インド民を見ていると、貪ることに対して内発的な抵抗をほとんど感じていない。実利に影響がない「恥や外聞」に関してことごとく関心がなく、できるだけ多くを相手や組織から絞り取れないかを常に考えている姿が日常やビジネスの至る所で観察できる。ここに大きな違いがある。この章では、そんな現代日本人の一人であるあなたに対して、インド民メンタルを注入し、「自分のために生きる」習慣の一歩を踏み出すところまで案内していきたい。

